Felipe Anderson ganha bênção de Endrick e Abel terá três reforços contra o Botafogo

O técnico Abel Ferreira vai poder reforçar o Palmeiras com três reforços para o duelo contra o Botafogo, quarta-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo vale a liderança da competição. As duas equipes têm a mesma pontuação (33 pontos cada uma) na tabela, mas o clube carioca leva a vantagem no critério de desempate (gols marcados). Diante de um rival em boa fase, o treinador palmeirense vem preparando a sua equipe com cautela.

Abel terá à disposição o meia Maurício, que chegou do Inter-RS, o lateral-direito argentino Agustín Giay (ex-San Lorenzo, da Argentina) e o atacante Felipe Anderson, contratado junto à Lazio, da Itália. O reforço, por sinal, foi inscrito com a camisa 9 e ganhou até apoio de Endrick.

"Que Deus te abençoe lek, estarei te acompanhando de longe, seja muito feliz com essa camisa", escreveu o agora ex-palmeirense em suas redes sociais. No time espanhol, a camisa 9 já foi designada para o francês Mbappé. Endrick deve ficar com a 16.

A questão é saber se Abel vai querer mudar algo na equipe que derrotou o Atlético-GO na última rodada. Na ocasião, nenhum atleta levou o terceiro cartão amarelo ou foi expulso. O comandante português vai aproveitar os próximos treinos para definir o time titular.