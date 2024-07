Fábio Carille ganha três reforços para escalar o Santos diante do Ituano na Série B

O atacante Guilherme, o volante João Schmidt e o zagueiro João Basso são os principais nomes que o técnico Fábio Carille terá para o confronto contra o Ituano pela Série B do Brasileiro, às 20h de segunda-feira, na Vila Belmiro.

Guilherme está recuperado de uma lesão muscular enquanto Schmidt retorna de suspensão. João Basso, por sua vez, voltou ao Santos depois de terminar o seu empréstimo ao Estoril, de Portugal, e foi inscrito pela equipe.

Já o meia Giuliano segue como principal desfalque (lesão no bíceps), assim como o zagueiro Joaquim (problema no joelho direito). Carille vai aproveitar o treino deste domingo para definir a equipe.

Como a partida vai ser realizada na Vila Belmiro, o técnico santista deve apostar em uma formação ofensiva, com três homens na frente. Assim, Otero, Furch e Guilherme devem compor o ataque. Serginho, mais cotado para a vaga de Giuliano, vai ter mais liberdade para avançar e, assim, aumentar o poder de fogo da equipe.

Com 25 pontos, o Santos tem que vencer o Ituano para terminar a rodada na liderança do Brasileiro sem precisar torcer contra rivais. O clube de Itu, por sua vez, já briga para não ser rebaixado para a Série C (tem 11 pontos e só está à frente do Guarani).