América-MG segura empate com o Sport e 'dorme' na liderança da Série B do Brasileiro

Sport e América-MG ficaram no empate por 1 a 1 em duelo direto pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, em partida disputada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pela 15.ª rodada. Bom para o time mineiro que voltou provisoriamente à liderança da competição nacional.

Éder abriu o placar para os visitantes ainda no primeiro tempo, enquanto Fabrício Domínguez deixou tudo igual na segunda etapa. Com o resultado, o América-MG foi aos 26 pontos e ultrapassou o Santos, que até então era líder com 25 e ainda joga nesta rodada. Já o Sport vem em terceiro com 24, chegando ao terceiro jogo sem derrotas.

O duelo começou bastante movimentado, prova disso é que o Sport conseguiu balançar a rede logo aos sete minutos, com Fabricio Domínguez, mas ele estava impedido no lance e o árbitro invalidou o gol. A resposta do América-MG também veio em forma de gol, mas esse valeu. Aos 16 minutos, depois de um cruzamento na área, Caíque França espalmou mal e a bola sobrou para Éder, que só teve o trabalho de completar para o gol aberto.

A partir daí, porém, o Sport fez uma verdadeira blitz em busca do empate. Aos 30, Lucas Lima levantou na área e Alisson Cassiano cabeceou firme, mas acabou mandando para fora, assustando o goleiro Elias. Já aos 35, Fabricio Domínguez recebeu na entrada da área e bateu no cantinho, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do América-MG.

Na volta do intervalo, a intensidade do duelo seguiu alta e depois de boas tentativas para os dois lados, o Sport conseguiu deixar tudo igual no placar aos 15 minutos. Lucas Lima cobrou escanteio e Fabricio Domínguez resvalou na bola para vencer o goleiro Elias, que só olhou a bola entrar.

Depois do gol, o Sport cresceu demais na partida e passou a fazer pressão na área adversária. Mas, aos poucos, o América-MG conseguiu equilibrar o duelo. De qualquer forma, a última chance de perigo da partida veio do time mandante. Aos 44, Gustavo Coutinho pegou a sobra no abafa, mas bateu por cima do gol. Por isso, o duelo terminou em 1 a 1.

Agora, os dois times voltam em dias distintos à campo na Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 16.ª rodada, o América-MG recebe o Amazonas, na Arena Independência, no próximo sábado (20), às 17h. Já o Sport retorna apenas na 17ª rodada na terça-feira, dia 23, quando visita a Chapecoense, na Arena Condá, às 19h.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 AMÉRICA-MG

SPORT - Caíque França; Rosales (Fábio Matheus), Alisson Cassiano, Luciano Castán e Chico (Riquelme); Fabricio Domínguez, Felipe, Tití Ortíz (Gustavo Coutinho), Lucas Lima e Chrystian Barletta (Vinícius Faria); Zé Roberto (Dieguinho). Técnico: Mariano Soso.

AMÉRICA-MG - Elias; Mateus Henrique (Flávio), Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Moisés (Felipe Amaral) e Juninho (Wallisson); Adyson, Brenner (Renato Marques) e Fabinho (Felipe Azevedo). Técnico: Cauan de Almeida.

GOLS - Éder, aos 16 minutos, do primeiro tempo. Fabricio Domínguez, aos 15 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe, Luciano Castán, Tití Ortíz e Zé Roberto (Sport) e Juninho e Éder (América-MG).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 331.480,00.

PÚBLICO - 16.916 total.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).