Na tentativa de evitar um vexame na Copa do Brasil, ao mesmo tempo que busca deixar a zona de rebaixamento no Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Operário-PR neste domingo, às 11h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelo duelo de volta da terceira fase. No jogo de ida, em Ponta Grossa, os times ficaram no empate sem gols.

O Grêmio vive o seu pior momento na temporada e uma eliminação precoce pode custar a cabeça do técnico Renato Gaúcho, que, apesar de ter o apoio da torcida, está pressionado no cargo, muito pela campanha do time no Brasileirão. A equipe tricolor ocupa a 18ª colocação, com 11 pontos, contra 14 do Cuiabá, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O clube vem de duas derrotas consecutivas, mesmo assim, o treinador vem garantindo a permanência na elite do futebol nacional.

"Porque eu estou aqui. Eu tenho a palavra do meu presidente, do meu executivo e do meu vice-presidente. E eu tenho a confiança do meu grupo. E eu confio no meu grupo até a morte. Estou dando a minha palavra. Estou dando a minha cara para bater. Estou pedindo paciência para o nosso torcedor. Estou dando a minha palavra que, com o incentivo deles (torcida), eu tenho certeza que meu grupo vai andar novamente", afirmou o treinador.

O Operário também não vem de grandes exibições. O time de Ponta Grossa vem disputando o G-4 da Série B, mas acabou ficando um pouco para trás após tropeçar nos três últimos jogos. Com 22 pontos, aparece no meio da tabela de classificação.

Renato deve colocar em campo o que tem de melhor para evitar a eliminação. O treinador não terá JP Galvão, que pediu para deixar o clube, e Soteldo. O venezuelano se reapresentou, mas deve ser desfalque por indisciplina. O Grêmio ainda não se pronunciou, mas deverá multar o atleta, que foi visto em uma praia logo após ter pedido dispensa para resolver problemas particulares.

Quem também continua fora é o atacante Diego Costa, vetado pelo departamento médico. O jogador ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Isso sem contar a Arena. Por causa das enchentes, o Grêmio vem atuando em Caxias do Sul e tem mostrado sentir muita falta de seu campo, que não deve ser usado tão cedo.

Já o Operário terá desfalques importantes. Os atacantes Ronald e Daniel Lima não podem atuar na Copa do Brasil por já terem disputado o torneio por outros clubes. Com isso, Ronaldo deve ser usado como camisa 9. Filipe Claudino e Guilherme Pira são as outras opções.

"Só jogar ou só marcar não vai nos dar a classificação, porque estaremos jogando contra uma equipe que está em um patamar superior ao nosso. O nosso espírito precisa nos agigantar, isso já aconteceu outras vezes. óbvio também precisa ser dito: vamos enfrentar um time extremamente copeiro, um time gigante, time de Série A", destacou o técnico Rafael Guanaes, do Operário.