Ex-Corinthians, Cássio revela 'friozinho na barriga' em sua estreia pelo Cruzeiro

O goleiro Cássio voltou aos gramados quase três meses depois de seu último jogo com a camisa do Corinthians. Neste sábado, ele fez sua primeira partida pelo Cruzeiro na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na Arena Independência, pela 17ª rodada do Brasileiro. Apesar dos inúmeros títulos conquistados e de toda experiência, ele admitiu ter sentido um 'friozinho na barriga'.

"Impossível não ter friozinho na barriga, essa atmosfera. Desde que cheguei aqui em BH, sempre tiveram muito respeito comigo. O carinho. Só tenho que agradecer. A gente tenta fazer o melhor, ajudar. Isso me motiva bastante. A gente conseguiu a vitória, e ela é muito importante. Trabalhar, pé no chão, ir jogo a jogo", disse o goleiro.

Cássio, inclusive, foi um dos destaques da partida e fez quatro defesas para assegurar a vitória do Cruzeiro, que tem a melhor campanha como mandante do Brasileirão, com 100% de aproveitamento. Foram sete jogos, com sete vitórias, 17 gols marcados e apenas cinco sofridos. O próprio técnico Fernando Seabra exaltou o goleiro.

"Cássio é um jogador de nível técnico muito alto. Agora temos total confiança de que temos dois goleiros de nível altíssimo. Conversei com o Anderson e falei do meu próprio exemplo. Quando, no ano passado, saí do Cruzeiro, fui para o sub-23 do Bragantino. Às vezes você não tem oportunidade e pode se preparar para vir mais forte. De uma forma geral estamos muito satisfeitos", afirmou.

A vitória levou o Cruzeiro para o quinto lugar, com 29 pontos, atrás apenas de Botafogo (33), Palmeiras (33), Flamengo (31) e Bahia (30), este último com uma partida a mais.

O Cruzeiro volta a campo apenas no sábado, às 21h, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 17ª rodada.