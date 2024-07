Grêmio contrata atacante chileno Alexander Aravena e meia colombiano Miguel Monsalve

Minutos após a vitória sobre o Operário-PR por 3 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio confirmou mais dois reforços para a sequência da temporada. São eles: o meia colombiano Miguel Monsalve, ex-Independiente Medellín, da Colômbia, e o atacante Alexander Aravena, da Universidad Católica, do Chile.

"Queria aproveitar o espaço para anunciar para nossa torcida que os dois reforços devem chegar em Porto Alegre nas próximas horas: Miguel Monsalve e Alexander Aravena", disse o vice-presidente Antônio Brum. Logo após o discurso, o Grêmio oficializou a chegada da dupla em suas redes sociais.

Miguel Monsalve vinha sendo monitorado desde o Mundial Sub-20, onde foi um dos destaques da seleção da Colômbia. O meia realizará os exames médicos e assinará seu vínculo até final de 2028. O meia iniciou sua trajetória profissional na base do Independiente Medellín e chegou ao time profissional em 2022.

Já Alexander Aravena Guzmán começou na base da Universidad Católica e teve uma passagem por empréstimo no Ñublense, do Chile. Ele esteve presente no Pré-Olímpico e já foi chamado em algumas oportunidades pela seleção principal durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo. O vínculo também vai até o fim de 2028.

Os reforços não devem parar por aí. O Grêmio está por detalhes para fechar com o atacante Matías Arezo, que vem defendendo o Granada, da Espanha. Ele tem passagem também pelo Peñarol.

Com apenas 11 pontos no Brasileirão, na 18ª posição, o Grêmio volta a campo contra o São Paulo na quarta-feira, às 20h, no Morumbis, pela 17ª rodada.