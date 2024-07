Morre Modesto Roma Júnior, presidente da última conquista do Santos

O ex-presidente do Santos Modesto Roma Júnior morreu neste domingo, aos 71 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele se tratava de um câncer e presidiu o clube de 2015 a 2017, período em que a equipe conquistou seu último troféu: o Campeonato Paulista de 2016. Sob sua administração, o Santos também ganhou o Estadual de 2015.

Modesto Roma Júnior era filho de Modesto Roma, que também comandou o Santos entre 1975 e 1978. Quando era diretor, entre 2004 e 2009, foi um dos principais incentivadores das Sereias da Vila, a equipe de futebol feminino da agremiação.

O dirigente havia retornado para a parte diretiva no início deste ano para ajudar a cuidar do departamento de futebol feminino, sem cargo definido. No entanto precisou se afastar das atividades devido a problemas de saúde.

O Santos decretou luto oficial de sete dias e prestou homenagem ao ex-presidente em seu site. "O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do ex-presidente Modesto Roma Júnior. Presidente do clube no triênio 2015/2017, inclusive com o bicampeonato paulista de 2015 e 2016", diz parte da nota publicada pelo clube.

A diretoria completou o comunicado destacando o seu papel como incentivador do futebol feminino e externou os sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos que acompanharam a trajetória de Modesto Roma.