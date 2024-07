Com um a mais, Chapecoense arranca empate com o Brusque na Série B com um gol no final

Com neblina, expulsão e emoção até o fim, Chapecoense e Brusque empataram por 1 a 1 na noite deste domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Olávio abriu o placar para o Brusque, que jogou com um a menos boa parte do segundo tempo. Com a vantagem numérica, a Chapecoense buscou a igualdade com Bruno Leonardo, já no fim. A partida, válida pela 15ª rodada, foi realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC).

A partida começou com cerca de 45 minutos de atraso devido à forte neblina no local. Apesar de voltar a ficar um pouco mais forte durante alguns momentos, o jogo não foi paralisado.

Com o empate, a Chapecoense agora soma 18 pontos, em 15º lugar. Quem abre a zona de rebaixamento é o CRB, com 16. O Brusque segue no Z-4, em 18º com 14 pontos. Apesar de estar há seis jogos invicto, somou seu quinto empate seguido.

O primeiro lance de perigo foi do Brusque com Paulinho Moccelin, que chutou colocado de fora da área, mas para fora. A Chapecoense respondeu com bola parada. Habraão completou a cobrança de falta e levou perigo.

O Brusque seguiu chegando com mais perigo e quase abriu o placar em chute de Dentinho dentro da área. A bola passou por baixo do goleiro, mas Habraão salvou praticamente em cima da linha.

Aos 33, o Brusque conseguiu fazer o gol com Olávio. Ele recebeu no lado direito da área e chutou forte e no alto para fazer um belo gol, sem chance de defesa para Matheus Cavichioli.

A Chapecoense teve mudanças no intervalo e voltou mais ofensiva e assustou com cabeçada de Tárik e chute de Marcinho. Depois, Marcinho teve nova chance em chute no alto, mas Matheus Nogueira salvou o Brusque com grande defesa.

Aos 13 minutos, o panorama mudou para o Brusque porque Dentinho levou o segundo cartão amarelo. A partir daí, a Chapecoense passou a exercer forte pressão em busca do empate. Mancha cruzou estranho e quase enganou o goleiro. Em outro lance, a bola foi alçada e sobrou na pequena área. Habraão chutou, mas Matheus Nogueira abafou e salvou o Brusque outra vez.

Mas a pressão da Chapecoense deu resultado e o empate aconteceu aos 39 minutos. Após escanteio, o defensor chutou a bola para o alto, ainda na área. Matheus Nogueira ficou indeciso e Bruno Leonardo conseguiu cabecear por cima do goleiro para marcar. A Chapecoense ainda tentou buscar a vitória, mas não conseguiu outro gol.

O primeiro a voltar a campo pela 16ª rodada é a Chapecoense, que visita o Novorizontino na quinta-feira, às 21h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (MG). No domingo seguinte, às 18h30, o Brusque também joga fora de casa, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 BRUSQUE

CHAPECOENSE - Matheus Cavichioli; Marcelinho (Rafinha Rech), Bruno Leonardo, Habraão e Mancha; Foguinho (Rafael Carvalheira), Tárik (Giovanni Augusto), Marcinho, Marlone (Thayllon) e Thomás (Daniel Cruz); Mário Sérgio. Técnico: Umberto Louzer.

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Wellissol), Éverton Alemão, Wallace e Ianson; Rodolfo Potiguar (Madison), Marcos Serrato e Dionísio (Diego Mathias); Paulinho Moccelin (Maurício), Olávio (Diego Tavares) e Dentinho. Técnico: Luizinho Vieira.

GOLS - Olávio, aos 33 minutos do primeiro tempo. Bruno Leonardo, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafinha Rech, Bruno Leonardo, Rafael Carvalheira e Daniel Cruz (Chapecoense). Marcos Serrato e Dentinho (Brusque).

CARTÃO VERMELHO - Dentinho (Brusque).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 46.940,00.

PÚBLICO - 2.146 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).