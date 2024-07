Final da Copa América tem início adiado após confusão entre torcedores e prisões em Miami

A final da Copa América entre Argentina e Colômbia teve seu início adiado em 45 minutos após confusão entre torcedores no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Antes do apito inicial, marcado para as 21h (de Brasília), torcedores e policiais entraram em conflito próximo aos portões que dão acesso ao estádio. Alguma catracas foram derrubadas e a organização informou que mais de mil pessoas tentaram invadir a arena.

Segundo a Conmebol, uma grande quantidade de torcedores tentou entrar no estádio sem possuir os ingressos para a partida. Devido a isso, a entrada, em todos os setores foi bloqueada momentaneamente. Ao tentar invadir as dependências do estádio, alguns torcedores foram detidos. Há registros de feridos e desmaios, devido às altas temperaturas na região de Miami - cerca de 30º C.

Este é o segundo caso de violência entre torcedores nesta Copa América, sediada nos Estados Unidos. Na semifinal, entre Colômbia e Uruguai, alguns torcedores da Colômbia passaram a provocar familiares uruguaios nas tribunas após a classificação, que contou com troca de socos entre jogadores da seleção celeste.

"Informamos que pessoas que não possuam ingressos não poderão entrar no estádio. Somente quem comprou ingresso poderá entrar assim que o acesso for habilitado novamente. Informamos que a partida terá um atraso de 30 minutos, a partir das 20h30, horário local", informa o comunicado da Conmebol. A entidade ainda não tratou oficialmente da violência entre torcedores.

A organização do estádio também informou que milhares de torcedores tentaram invadir o estádio sem possuir os respectivos ingressos. "Todos os torcedores que não possuírem as entradas devem deixar as imediações do estádio", afirmou a organização do Hard Rock Stadium, por meio de sua conta oficial.

A Argentina, atual campeã, busca seu 16º título da Copa América. Caso consiga, se tornará a seleção que mais vezes conquistou a competição continental; já a Colômbia, liderada por James Rodríguez, busca seu segundo título - o único foi conquistado em 2001.

A Copa América deste ano foi organizada em conjunto com a Concacaf. Isto ocorreu após a desistência do Equador em sediar o evento e a candidatura dos Estados Unidos. Em 2016, em razão do centenário da competição, ela já havia sido disputada na América do Norte.

CAMPOS TAMBÉM REDUZIDOS SÃO PROBLEMA PARA MUNDIAL DE 2026

O número de estádios aumentou de um torneio para o outro: dez em 2016 e 14 em 2024. Em média, cada praça recebeu 2,28 partidas na edição deste ano, enquanto há oito anos foram 3,2 por arena. Estádios estes que foram motivos de críticas ao longo da competição: dos 14 selecionados, 11 não tem o futebol como carro chefe, tendo as franquias da National Football League (NFL) - principal liga de futebol americano do país - como donas.

Isso acarretou em problemas no tamanho dos campos. A Copa América foi disputada em gramados que medem 100 metros de comprimento por 64 metros de largura, menores do que o padrão de torneios internacionais (105 x 68), recomendados pela Fifa. Isso se deveu à inexistência de um acordo entre Conmebol, Concacaf e os donos das franquias da NFL para que os estádios fossem adaptados (fato que geraria um custo extra) e os gramados aumentados.

Os gramados da Copa América não estiveram fora da regra da Fifa, que permite campos com comprimento de 100 a 110 metros e largura entre 64 e 70 metros em jogos internacionais. No entanto, esse fato passa uma má impressão e preocupa para o Mundial de Clubes de 2025 e a Copa do Mundo de 2026. A entidade, em seus relatórios prévios na candidatura conjunta de EUA, México e Canadá, garante que os estádios estarão aptos a receber os jogos no padrão de 105 x 68.

Os EUA terão 11 estádios como sede no Mundial de 2026. Destes, oito foram testados na Copa América deste ano, mas com o tamanho do campo reduzido. Além deste problema, no entanto, o saldo para a Conmebol foi de um ligeiro aumento na média de público: em 2016, foi de 46 mil torcedores, enquanto em 2024 subiu para 47.125 torcedores por partida. O Hard Rock Stadium, em Miami, recebe a decisão entre Argentina e Colômbia neste domingo.