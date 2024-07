Felipe Anderson se coloca à disposição e elogia projeto do Palmeiras: 'Onde todos querem estar'

Felipe Anderson vestiu a camisa 9 do Palmeiras pela primeira vez nesta segunda-feira. O reforço de 31 anos recebeu o número que utilizará na nova casa das mãos da presidente Leila Pereira e não escondeu o entusiasmo. Garantiu que já está à disposição do técnico Abel Ferreira, revelou que pode atuar em diversas posições e elogiou o projeto alviverde que o fez mudar de ideia e antecipar um retorno da Europa ao País.

"Nosso investimento, trabalho, não é para vencer o próximo campeonato, nós queremos que essa nossa competitividade e garra sejam perpétuas, estejam entranhadas no nosso DNA. Seja muito bem-vindo, muito feliz vestindo a camisa do maior campeão do Brasil", afirmou a presidente Leila Pereira, antes de entregar a camisa 9 ao reforço, contratado da Lazio.

O polivalente jogador estava no último ano de contrato com a Lazio e tinha possibilidade de permanência na Itália ao receber sondagens da Juventus. Outros clubes europeus também o procuraram, mas ele explicou o motivo de resolver voltar ao Brasil, engrandecendo os últimos anos do Palmeiras e definindo como "escolha certa."

"Foi meu último ano na Lazio e precisava de um projeto para tomar a decisão de dar continuidade na carreira, por tudo que eu ainda penso e posso fazer no futebol. Esperei com calma, analisei bastante, junto com minha empresária, irmã e família, sempre presente em minhas decisões, e apareceu a oportunidade, o Palmeiras", afirmou.

"E não foi difícil, por tudo o que o Palmeiras é, o que representa, ainda mais quando entramos em detalhes, me foi passado tudo o que o clube pretende, que tem almejado, essa fome por competir, por conquistar, e o escolhemos. Creio que, pelo que estou vivendo aqui todos os dias nesse primeiro mês, que foi a escolha certa", seguiu, antes de explicar o que significa "projeto" para ele.

"Projeto, que eu entendo, não é somente algo para me ajudar a me preparar. É um todo, o que o Palmeiras vem vivendo nesses anos, todos os títulos que tem ganhado, é um lugar onde todos querem estar, o jogador deseja vestir a camisa do Palmeiras, porque compete em todas para vencer. Isso já vinha chamando minha atenção há alguns anos. A princípio, não pensava em voltar ao Brasil, mas vi que era o momento certo, o lugar certo", concluiu, revelando que vem tendo conversas muito boas com o técnico Abel Ferreira. "Muito divertidas. Ele me deu as boas-vindas."

Depois de atuar em frequência nos últimos três anos na Lazio, completando 150 partidas, e chamando a atenção pelo ótimo preparo físico, Felipe Anderson já se colocou à disposição para estrear diante do Botafogo, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. Abel não gostaria de adiantar etapas, mas pode ser convencido a utilizá-lo, mesmo que no decorrer do duelo do Engenhão.

"Graças a Deus fizemos um trabalho muito bem-feito aqui, os profissionais aqui são incríveis. Foram (treinos) intensos, bons e me sinto bem fisicamente. Estarei disponível, estou à disposição e vamos ver o que acontece", frisou, sem escolher posições.

"Nesses últimos três anos me sinto muito abençoado (fisicamente). Lógico, com muito trabalho e renúncia de muitas coisas para estar sempre recuperado e disponível. Tudo cooperou para em poder atuar bem. Isso me motiva a continuar o trabalho, tudo feito tem me dado frutos para poder estar disponível, e gosto de sempre estar disponível", enfatizou. "Na Lazio, o técnico sempre me mudou muito de posição, atuei pela direita, mas ele me gostava também pela esquerda e no meio. No último jogo, joguei até de ala. Comecei a gostar de entender de táticas, me contribuiu para assimilar jogos e ajudar o clube. Gosto de ajudar, independentemente da posição."