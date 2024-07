Lanterna da Série B, Guarani libera o volante Kayque para acerto com o Remo

Vivendo um enorme jejum de vitórias que já dura 11 jogos e amargando a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani deve confirmar nas próximas horas uma baixa para o restante da temporada. Trata-se do volante Kayque, que vai defender o Remo na Série C.

A rescisão contratual do empréstimo deve acontecer de forma amigável neste começo da semana. Por enquanto, está restando apenas uma formalização do Botafogo-RJ, dono dos direitos econômicos do jogador e que tem contrato vigente até o final de 2025. Ele deve ser novamente emprestado, agora ao Remo.

No Guarani desde março, Kayque chegou com status de titular, mas pouco teve oportunidade. Entrou apenas cinco vezes em campo durante a Série B, sendo que não teve mais chances desde a chegada do técnico Pintado. Não marcou gols durante sua breve passagem pelo Brinco de Ouro.

Revelado no Nova Iguaçu, ele foi contratado pelo Botafogo-RJ em 2020, onde atuou por quatro temporadas e foi campeão da Série B em 2021. Também teve uma oportunidade de atuar na Europa, quando foi emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica.

Sem Kayque, o Guarani volta a campo no próximo domingo quando recebe o Goiás, no estádio Brinco de Ouro, às 16h. Atualmente, o time campineiro é lanterna da Série B com sete pontos e com mais de 90% de chances de ser rebaixado à Série C.