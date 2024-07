Jogadores da Argentina cantam música racista durante festa do título da Copa América

Os jogadores da Argentina foram flagrados cantando uma canção racista e transfóbica na madrugada desta segunda-feira, após a conquista do bicampeonato da Copa América. No ônibus que levava a equipe, o volante Enzo Fernández transmitia a festa da seleção albiceleste em seu perfil no Instagram.

Durante a transmissão, os companheiros de equipe do meio-campista começaram a reproduzir um canto preconceituoso que se popularizou na Copa do Mundo do Catar. "Eles jogam pela França/mas são de Angola/que bom que eles vão correr/se relacionam com travestis/a mãe deles é nigeriana/o pai deles cambojano/mas no passaporte: francês", afirma a canção.

A música foi feita para zombar a seleção francesa, adversária da Argentina na final do Mundial. Ao perceber o que estava sendo cantado, o jogador do Chelsea alertou os colegas de que estava ao vivo e fechou a live na rede social.

A transmissão não ficou salva no perfil do atleta, mas foi capturada por seguidores. O vídeo do momento em que a música é cantada foi publicada nas redes sociais e acabou viralizando. A Associação do Futebol Argentino (AFA) não se manifestou sobre o ocorrido.

O grito faz referência a ancestralidade dos jogadores franceses, visto que muitos são filhos de imigrantes, e a um boato de que o atacante Kylian Mbappé já se relacionou amorosamente com uma mulher trans, a modelo Inès Rau.

Durante o torneio no Catar, um grupo de torcedores argentinos viralizou ao entoar a canção preconceituosa em um programa de televisão do canal TyC Sports.