Correção: Palmeiras estende contrato com fornecedor de material esportivo até 2028

A direção do Palmeiras renovou o contrato com a Puma, seu fornecedor de material esportivo, até 2028. O vínculo de quatro anos, assinado nesta terça-feira, é o mais longo entre as duas partes desde o início da parceria, em 2019. O clube não revelou as cifras envolvidas no acerto - o contrato anterior, vigente até dezembro deste ano, era R$ 42 milhões.

O novo acordo vinha sendo costurado desde o início do ano. O Palmeiras estudou propostas de concorrentes, dentre eles a Adidas, a mais cotada para substituir a Puma a partir de 2025. Mas a fornecedora atual cobriu a oferta da rival e conseguiu um vínculo até 2028 - a negociação inicial era até 2027.

Pelo acordo, a empresa continua fornecendo material esportivo tanto para o time masculino quanto para o feminino, além de contemplar as categorias de base do clube paulista. Palmeiras e Puma também continuará lançando produtos exclusivos para os sócios-torcedores do clube.

"Estamos muito felizes com a sequência da Puma como parceira de materiais esportivos do Palmeiras. Trata-se de uma empresa que vem demonstrando grande comprometimento e respeito com o nosso clube. A parceria com a Puma tem sido extremamente vitoriosa, tanto dentro quanto fora de campo, e seguiremos trabalhando juntos para fortalecer a relação das nossas marcas com a Família Palmeiras", declarou a presidente do clube, Leila Pereira.

O presidente da Puma no Brasil também celebrou o acerto. "Junto com o Palmeiras, nossa prioridade será continuar a dar voz aos sentimentos dos torcedores alviverdes, traduzindo essa paixão pelo clube em produtos e campanhas que engajem e promovam o esporte", afirmou Charlie Gagliardi.