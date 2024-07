Piquerez exalta grande fase do Palmeiras, mas mostra respeito ao Botafogo: 'Bem desde 2023'

A visita ao Botafogo na edição passada acabou "definindo" o título do Brasileirão para o Palmeiras. Após ganhar no Engenhão, em grande virada de 4 a 3, os paulistas arrancaram rumo à taça. Nesta quarta-feira, as equipes se reencontram no mesmo palco valendo a liderança. Vivendo grande fase, o lateral-esquerdo Piquerez exalta sua equipe, mas prega total respeito aos cariocas.

Ambos somam 33 pontos na tabela do Brasileirão, mas o Botafogo fica à frente graças aos gols marcados: 27 a 25. Vitória no Engenhão, portanto, significa dormir na liderança isolado para os paulistas.

"É um grande time, vem fazendo as coisas muito bem desde o ano passado", ressalta Piquerez. "É um time muito difícil, competitivo, que briga por títulos, mas a gente vai enfrentar o confronto de amanhã da melhor forma e vai lutar para voltar para casa com três pontos", prosseguiu o uruguaio, analisando também o momento palmeirense em 2024.

"Eu acho que o time está bem, está forte. Lógico que ao longo do ano tivemos derrotas, empates, mas isso acontece, o Campeonato Brasileiro é brigado", avaliou. "O time, agora com os reforços, vai ficar ainda muito mais competitivo. A competitividade interna aqui já está sendo bastante forte e isso é muito bom porque, na hora das partidas, jogue quem jogar, todos vão fazer da melhor maneira e da melhor forma", continuou, lembrando das chegadas de Giay, Maurício e Felipe Anderson.

"Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, um dos mais equiparados do mundo, então que a gente esteja novamente brigando pelas primeiras posições", disse, ciente que até um empata fora de casa não será considerado ruim, pois seguirá junto ao rival - o Flamengo, com 31 pontos, teve o jogo com o Internacional adiado.

Na última atividade antes do embarque para o Rio, Abel Ferreira separou o time em dois. Nas atividades técnicas, foram várias orientações e intervenções sobre posicionamento, movimentação e jogadas. Ainda trabalhou finalizações antes do tradicional recreativo.