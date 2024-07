São Paulo busca manter tabu de 11 anos em casa contra o Grêmio

O São Paulo recebe o Grêmio nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no MorumBis em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista não perde em casa para o time gaúcho há 11 anos e busca manter o tabu para continuar firme na briga pelo G-4. A equipe porto-alegrense luta contra o rebaixamento e precisa de um resultado positivo fora de casa para reagir na competição.

A última derrota do São Paulo em casa para o Grêmio aconteceu em 2013, quando os gaúchos venceram por 1 a 0, em duelo da 24ª rodada do Brasileirão daquele ano. Vargas, atualmente no Atlético-MG, fez o único gol do jogo. De lá para cá, foram dez confrontos com mando de campo da equipe paulista, com quatro vitórias para os são-paulinos e seis empates. No recorte histórico, a equipe de Porto Alegre venceu somente nove partidas em 50 longe de seus domínios contra o rival tricolor.

Depois de emplacar quatro vitórias consecutivas, o São Paulo vem de derrota fora de casa para o Atlético-MG, em jogo marcado por polêmicas de arbitragem - os paulistas apresentaram uma reclamação formal à CBF, alegando toque de mão em gol de Paulinho. O time tricolor está na 6ª colocação, com 27 pontos, a seis do líder Botafogo.

O técnico Luis Zubeldía terá desfalques importantes para o jogo com o Grêmio. Luiz Gustavo e Alan Franco receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Ferraresi e Bobadilla devem ganhar oportunidades no time titular. Diego Costa está sendo negociado com o futebol russo e não deve ir para o jogo.

Eleito o melhor jogador da Copa América, James Rodríguez não estará disponível e tem futuro incerto no clube. O meia colombiano de 33 anos vem sendo preterido por Zubeldía, que despistou sobre a presença do atleta nas próximas partidas da equipe. "Fico feliz por ser do São Paulo. Não o conheço muito, imagino ser uma grande pessoa", comentou o treinador na última coletiva.

O Grêmio, por sua vez, busca voltar a vencer após três partidas. A equipe amenizou a crise com a vitória por 3 a 1 sobre o Operário, no domingo, que garantiu a classificação às oitavas da Copa do Brasil. O clube iniciou a rodada na 18ª colocação, com 11 pontos.

A equipe gaúcha não vai poder contar com Kannemann, suspenso, além do atacante Diego Costa e o meia Cristaldo, machucados. O volante Edenilson, com dores, pode ser poupado. Os zagueiros Jemerson e Rodrigo Caio, contratados na atual janela, ainda não têm condições de estrear. O técnico Renato Gaúcho terá os retornos dos laterais Reinaldo e João Pedro, que retornam ao time titular.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X GRÊMIO

SÃO PAULO - Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Alisson, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía.

GRÊMIO - Marchesin; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pepê e Soteldo; Gustavo Nunes e Pavón. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Gustavo Bauermann (PR).

HORÁRIO - 20h (horário de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).