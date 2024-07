Red Bull Bragantino tenta abrir vantagem na Sul-Americana contra o Barcelona de Guayaquil

O Red Bull Bragantino vai ter um de seus desafios mais importantes até aqui na temporada nesta quarta-feira, quando a partir das 21h30, vai até Guayaquil, no Equador, para encarar o Barcelona (EQU), pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas da Copa sul-americana.

Após terminar a fase de grupos da competição continental na segunda colocação do Grupo H com 13 pontos, dois atrás do Racing (ARG), o time paulista terá mais uma chance de garantir a vaga nas oitavas de final e seguir sonhando com um título internacional.

Do outro lado, os equatorianos buscam a recuperação após a eliminação da Copa Libertadores. No Grupo B, o Barcelona ficou na terceira colocação, com seis pontos, dois atrás de Talleres (ARG) e São Paulo.

O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, a partir das 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Em caso de empate no placar agregado, o classificado será definido nos pênaltis.

Diferente da última temporada, o Bragantino ainda busca uma sequência positiva em 2024. Nono colocado do Brasileirão, o time paulista chega para o duelo no Equador com uma série de duas derrotas consecutivas fora de casa, para São Paulo (2 a 0) e Cruzeiro (2 a 1).

Apesar de poder definir o duelo em casa, o treinador Pedro Caixinha garantiu que o time vai jogar com o objetivo de abrir vantagem fora de casa. "Não podemos pensar que vamos decidir em casa. Para mim o jogo de ida é o mais importante. Temos que encará-lo como se só existisse esse jogo e não pensar na volta. Queremos esquecer a derrota para o Cruzeiro e para o São Paulo, sem deixar de analisar o que precisamos melhorar, e pensar que esse jogo (contra o Barcelona) é muito importante para darmos a volta."

Para o duelo, o único desfalque certo é o volante Jadsom, que sentiu dores no joelho direito e não viajou à Guayaquil. No restante, o time deve ser o mesmo que foi derrotado em Belo Horizonte (MG).

O adversário do time brasileiro, entretanto, chega sem ritmo de jogo. A última vez que o Barcelona entrou em campo foi em 2 de junho, quando foi derrotado por 1 a 0 para o Mushuc Runa, pelo Campeonato Equatoriano.

A competição nacional foi paralisada por conta da Copa América, que entregou ao treinador argentino Ariel Hola, que dirigiu o Santos em 2021, uma espécie de "pré-temporada". O retrospecto do time equatoriano, entretanto, não é dos piores. Nos últimos 10 jogos, o Barcelona venceu seis, empatou dois e sofreu outras duas derrotas.

O elenco ainda conta com jogadores conhecidos no futebol brasileiro, como o lateral-esquerdo Mario Pineida, que passou pelo Fluminense em 2022, e o volante Jesús Trindade, ex-Coritiba. O principal destaque é Damián Díaz, de 38 anos, ex-Boca Juniors.