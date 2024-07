Juventude confirma saída e Roger Machado tem o caminho livre para assinar com o Inter

O Juventude confirmou, nesta quarta-feira, a saída do técnico Roger Machado do comando da equipe profissional. O treinador está a caminho do Internacional para substituir Eduardo Coudet, demitido por causa da sequência ruim da equipe no Brasileirão. O Colorado deve fazer o anúncio oficial a qualquer momento.

Junto a ele, também deixam o clube o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques. O Juventude agradeceu o treinador pelos trabalhos prestados e prometeu indicar o novo treinador nas próximas horas.

Na terça-feira, logo após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, em Brasília, o lateral Alan Ruschel, um dos líderes da equipe, já falava em tom de adeus e admitiu que a saída do treinador seria uma "perda gigante" para o clube.

Roger Machado, que deverá assinar com o Inter até 2025, chegou a receber uma compensação financeira caso permanecesse no Juventude, mas acabou optando por novos desafios. O clube de Caxias do Sul receberá o valor da multa pela saída do treinador, equivalente a R$ 1 milhão.

Aos 49 anos, o ex-jogador comandou o Juventude em 35 jogos, com 13 vitórias, 12 empates e dez derrotas. Ele tem passagens ainda por Grêmio, Fluminense, Bahia, Palmeiras, Atlético-MG e Novo Hamburgo. Essa foi uma das poucas vezes que deixou um clube no meio do trabalho.

O elenco do Juventude está de folga nesta quarta-feira e se reapresentará na quinta, ainda em Brasília, visando o duelo com o São Paulo, marcado neste domingo, às 18h30, no Mané Garrincha, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Roger Machado deixa o clube na 12º colocação do Brasileirão, com 20 pontos, cinco a mais do que o Corinthians, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Juventude soma 15 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 44%.