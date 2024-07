Ex-Grêmio, Thomás Luciano revela ligação de Nelsinho e se diz pronto para estrear pela Ponte

A Ponte Preta apresentou nesta quarta-feira o lateral-direito Thomás Luciano, de apenas 22 anos, revelado pelo Grêmio. O atleta, que estava em Portugal, revelou uma ligação do técnico Nelsinho Baptista e prometeu empenho pelo clube de Campinas na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Expectativa muito grande. Agradeço a Nelsinho pela confiança no trabalho. Quando meu empresário falou da Ponte, eu disse que queria aceitar a proposta. O Nelsinho me ligou e logo falei que poderia contar comigo. Sou um atleta sempre muito dedicado. Vou dar 100% dentro de campo e ajudar a equipe", afirmou.

O lateral se colocou à disposição do treinador para o duelo com o Paysandu, marcado para este sábado, às 18h, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 16ª rodada. "Torcida pode esperar alguém muito dedicado. Vou dar meu máximo para sairmos com os três pontos. Sou um jogador muito ofensivo, mas vou trabalhar pelo grupo. Concentração para sábado e, se Deus quiser, estrear. Estou pronto. O Nelsinho pode contar comigo, estou 100% preparado", finalizou.

Thomás Luciano surgiu na base do Grêmio. Teve uma rápida passagem pelo Pelotas antes de se transferir para o Gil Vicente, de Portugal. O lateral tem apenas 16 partidas como profissional e um gol marcado.

No time campineiro, vai disputar posição com Igor Inocêncio e Luiz Felipe. O primeiro é titular absoluto, mas não tem a confiança da torcida, enquanto o segundo está no departamento médico.

Há quatro jogos sem derrota, a Ponte Preta ocupa o 11º lugar da Série B, com 20 pontos, contra 24 do Sport, quarto colocado.