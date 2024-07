Thiago Monteiro é impecável contra Casper Ruud em Bastad em 4ª vitória seguida sobre um Top 10

Uma atuação impecável. É desta maneira que se descreve a partida de Thiago Monteiro diante do norueguês Casper Ruud, terceiro favorito no Torneio de Bastad, a nível ATP 250, nesta quarta-feira. Com 24 winners (bolas vencedoras), o brasileiro se impôs diante do Top 10 do ranking para avançar às quartas de final com duplo 6/3.

Foi a quarta vitória de Monteiro diante de um Top 10 seguida nos últimos 10 meses. Antes de bater o norueguês, atualmente o nono do ranking, já havia superado o grego Stefanos Tsitsipas (então 7º) em Madri, e Holger Rune (4º) pela Copa Davis. Na lista, ainda há o triunfo sobre o espanhol Carlos Alcaraz no Rio Open. Mas o então vice-líder do ranking abandonou por lesão no joelho quando o jogo marcava 1 a 1 em games.

O brasileiro precisou de 1h28 para derrubar Ruud, especialista no saibro. Também se destacando nas quadras de terra, Monteiro fechou com belo saque não devolvido pelo norueguês e comemorou muito, com braços abertos.

O canhoto cearense agora tem pela frente, na sexta-feira, o croata Duje Ajdukovic, algoz do russo Pavel Kotov, cabeça de chave 8, com 7/6 (9/7), 3/6 e 6/3. Em outro duelo das oitavas, o espanhol Roberto Carballés Baena passou pelo casaque Denis Yevseyev, parciais de 2/6, 6/3 e 6/2.

Apesar da derrota diante de Monteiro, o dia não foi apenas de lamentos para Cásper Ruud. Ao lado do espanhol Rafael Nadal, passou sufoco, mas avançou nas duplas com 6/4, 3/6 e 12/10 sobre os franceses Téo Arribagé e Roman Safiullin.

TSITSIPAS CONFIRMA FAVORITISMO EM GSTAAD

Principal candidato ao título no Torneio de Gstaad, o grego Stefanos Tsitsipas confirmou sua força e avançou às quartas com vitória em sets corridos diante do sérvio Hamad Medjedovic, parciais de 7/6 (8/6) e 6/3. O próximo rival será o italiano Fabio Fognini (7º favorito), que eliminou o polonês Juan Pablo Varillas, de virada, com 3/6, 7/6 (7/5) e 7/5.

Outro duelo forte das quartas terá o cabeça 4, o argentino Tomás Etcheverry (fez 6/2, 2/6 e 6/3 diante do holandês Botic van de Zandschulp) contra Jan-Lennard Struff (5º). O alemão se garantiu após triunfo sobre o suíço Leandro Riedi por 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4).