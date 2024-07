Atlético-GO contrata o veterano atacante Joel Campbell da seleção costa-riquenha

Lutando contra o rebaixamento no Brasileirão e carente no setor ofensivo, o Atlético-GO fez uma aposta de risco e acertou a contratação do costa-riquenho Joel Campbell, de 32 anos, que defende as cores de sua seleção e estava na Alajuelense, por empréstimo de um ano.

"O Atlético Goianiense tem o orgulho de anunciar a contratação do atacante costa-riquenho Joel Campbell. O jogador de 32 anos desembarcou no Brasil nesta semana e já está em Goiânia para assinar com o Dragão do Brasil até julho de 2025", oficializou o clube.

"Campbell estava no Alajuelense da Costa Rica. O clube negociou o atleta com o Atlético Goianiense por empréstimo de um ano", seguiu os goianos, frisando os 16 gols anotados pelo jogador na última temporada, na qual atuou 56 vezes.

"Campbell é um dos maiores jogadores da história da Costa Rica, tendo participado de 3 Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022). Além disso, o costa-riquenho tem passagens por grandes clubes do cenário mundial como Arsenal, Betis, Sporting de Portugal, Olympiacos, Club Leon e Monterrey", frisou.

O clube ainda listou datas importantes de sua história com a carreira do reforço. "Enquanto o Dragão do Brasil crescia no cenário do futebol brasileiro vencendo títulos, reconstruindo seu estádio e disputando semifinal de Copa Sul-Americana, Joel Campbell escrevia uma linda trajetória com a seleção da Costa Rica", escreveu.

Começou em 2014, com título goiano do clube e presença na Copa do Mundo do jogador, passando pelo Mundial de 2018, ano no qual os goianos reinauguraram o estádio Antônio Accioly e por 2022, na terceira Copa do atacante e o clube na semifinal da Copa Sul-Americana.