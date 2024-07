Vasco supera o Atlético-GO e vence quatro seguidas no Brasileirão após 12 anos

Mesmo sem Philippe Coutinho, o Vasco conseguiu emplacar a quarta vitória seguida no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, visitou o Atlético-GO e fez 1 a 0, com gol de David. A partida, realizada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), foi válida pela 17ª rodada.

A vitória é emblemática porque o Vasco não vencia quatro seguidas na elite nacional desde 2012, ou seja, há 12 anos, quando conseguiu a sequência duas vezes.

Agora, o time tem a chance de fazer algo inédito na era dos pontos corridos, em que nunca venceu cinco jogos seguidos. A última vez que conseguiu a sequência foi em 1997, quando a competição tinha duas fases iniciais e depois a final. Naquele ano, emplacou cinco triunfos seguidos três vezes durante o torneio e faturou seu terceiro título.

Com o resultado, o Vasco soma 23 pontos na zona intermediária da tabela. Esta foi também a segunda vitória seguida como visitante. Antes, venceu o Internacional em Porto Alegre (RS), por 2 a 1, que encerrou sequência de seis derrotas fora de casa.

O Atlético-GO não vence há oito rodadas, sendo quatro derrotas seguidas. Assim, permanece com 11 pontos, em 19º lugar, à frente apenas do Fluminense, com oito.

O Atlético-GO tentou colocar um ritmo forte e buscar o ataque, mas não durou muito. Aos poucos, o Vasco, mais tranquilo, passou a controlar o jogo. O time carioca teve um pênalti a seu favor aos 15 minutos, quando Vegetti foi empurrado na área. O lance foi confirmado pelo árbitro mesmo após ser chamado pelo VAR em revisão demorada. Na cobrança, já aos 21 minutos, o argentino cobrou no canto, mas Ronaldo defendeu sem dar rebote.

No minuto seguinte, porém, o Vasco encaixou contra-ataque. Vegetti chutou cruzado, David ajeitou e Praxedes mandou para o gol. O VAR entrou novamente em ação para anular o gol por impedimento.

A chance mais perigosa do Atlético-GO aconteceu depois de tudo isso. Após cobrança de escanteio, Rhaldney cabeceou no cantinho, mas Léo Jardim salvou o Vasco.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco abriu o placar aos cinco minutos. Hugo Moura tocou para David na meia-lua. Ele girou para a esquerda e chutou de fora da área, no cantinho, para marcar o gol.

Depois disso, o jogo continuou bastante equilibrado e truncado no meio-campo. Mesmo sem jogar bem como nas últimas partidas, o Vasco conseguiu ser efetivo na marcação e manteve a pegada com as substituições. O Atlético-GO até assustou no fim em lance dentro da área, mas a bola caiu no pé do zagueiro, que isolou.

Os times voltam a campo no domingo pela 18ª rodada. Às 16h, o Vasco enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Depois, às 18h30, o Atlético-GO visita o Fortaleza na Arena Castelão, na capital cearense.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 VASCO

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho (Roni), Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Lucas Kal (Baralhas), Rhaldney e Shaylon (Alejo Cruz); Janderson (Yony González), Jan Hurtado (Derek) e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Rayan), Mateus Carvalho (Zé Gabriel) e Praxedes (JP); Adson (Galdames), Vegetti e David (Victor Luis). Técnico: Rafael Paiva.

GOL - David, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adriano Martins e Janderson (Atlético-GO). Hugo Moura, Rayan e Mateus Carvalho (Vasco).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 867.360,00.

PÚBLICO - 11.730 pagantes (12.089 presentes).

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).