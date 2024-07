Botafogo contrata Bruninho Samudio, filho do ex-goleiro Bruno

Filho do ex-goleiro Bruno com Eliza Samudio, o jovem Bruninho Samudio é o novo goleiro das divisões de base do Botafogo. O jovem assinou contrato de formação com o clube e terá sua primeira experiência no futebol carioca.

Antes de chegar ao alvinegro, Bruninho atuava na base do Athletico Paranaense. Com 1,88m de altura, o goleiro se destacou recentemente na Copa Voltaço, competição sub-14 que acontece no Rio de Janeiro. O rubro-negro paranaense chegou até as quartas de final do campeonato e Bruninho foi eleito o melhor goleiro da competição.

No alvinegro carioca, o jovem irá reencontrar Léo Coelho, atual coordenador das divisões de base da equipe, que foi contratado em março de 2024 e saiu justamente do Athletico-PR.

Em seu site, o Botafogo anunciou a chegada de diversos reforços para várias categorias, entre eles Bruninho. Na publicação, o clube afirma que as contratações fazem parte do processo de reformulação da base. Além disso, o clube se pronunciou especificamente sobre a chegada do goleiro.

"O Botafogo acredita que Bruninho reúne quesitos técnicos promissores e destaca que possui uma função social importante apoiando sonhos, ajudando na formação de cidadãos e dedicando a sua estrutura multidisciplinar para ajudar jovens jogadores em seus processo de desenvolvimento no futebol", diz o comunicado.