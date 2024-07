Operário-PR derrota Goiás, se reabilita e volta ao G-4 da Série B

Depois de três jogos sem vencer, o Operário-PR reencontrou o caminho da vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. No encerramento da 15ª rodada, o time de Ponta Grossa (PR) bateu o Goiás por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Germano Krüger.

Com gols de Rodrigo Rodrigues e Maxwell, o Operário volta a frequentar o G-4 - grupo de acesso - aparecendo em quarto lugar, com 25 pontos. Já o Goiás perdeu forças e ocupa a nona posição, com 21 pontos.

O Operário iniciou a partida pressionando o Goiás no campo de defesa. Rodrigo Andrade e Maxwell davam trabalho ao goleiro Tadeu. Os donos da casa tinham mais de 60% de posse de bola, enquanto os visitantes não conseguiam finalizar a gol.

Na primeira investida, o Goiás chegou a abrir o placar com Thiago Galhardo, mas foi anulado por impedimento na origem da jogada. O lance deixou o duelo equilibrado, com as duas equipes subindo ao ataque. Na reta final, o Operário foi efetivo e abriu o placar aos 42 minutos. De fora da área, Rodrigo Rodrigues acertou a 'gaveta' de Tadeu.

A segunda etapa iniciou movimentada, com chances dos dois lados. Com o passar do tempo, o Operário começou a preservar mais a posse de bola, desacelerando as jogadas e trocando passes na linha defensiva. Mas o final do jogo acabou sendo emocionante.

Nos acréscimos, o juiz chegou a dar um pênalti para o Goiás, mas voltou atrás após rever o lance no VAR. Na sequência, aos 47 minutos, em contra-ataque, Maxwell recebeu na esquerda e encheu o pé para sacramentar a vitória.

O Goiás volta a campo no domingo, às 16h, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Já o Operário teve seu duelo contra o Sport adiado pela CBF, ainda sem data marcada.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 X 0 GOIÁS

OPERÁRIO-PR - Rafael Santos; Ocampos, Joseph, Fagner Alemão e Pará (Lucas Hipólito); Jacy (Índio), Neto Paraíba (Vinicius Diniz) e Marco Antônio (Guilherme Azevedo); Rodrigo Rodrigues, Ronald (Guilherme Pira) e Maxwell. Técnico: Rafael Guanaes.

GOIÁS - Tadeu; Diego, Messias, Lucas Ribeiro e Sander; Edson (Luiz Henrique), Rafael Gava (Juninho) e Thiago Galhardo; Wellinton (Paulo Baya), Edu (Régis) e Rildo (Mateus Gonçalves). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Rodrigo Rodrigues, aos 42 minutos do primeiro tempo. Maxwell, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vinicius Diniz (Operário); Luiz Henrique (Goiás).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA - R$ 59.060,00.

PÚBLICO - 4.084 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).