Inter confirma Roger Machado como novo treinador após desligamento do Juventude

Com interesse declarado na contratação de Roger Machado, o Internacional oficializou a chegada do treinador na manhã desta quinta-feira. O acerto já estava sendo aguardado desde o seu desligamento do Juventude, que aconteceu nesta quarta-feira. O vínculo do comandante vai até o fim de 2025.

O clube divulgou a aquisição do novo treinador em suas redes sociais onde destacou uma foto de Roger com a inscrição "Bem-vindo". Esta vai ser a oitava equipe na carreira do ex-lateral, que antes comandou Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense.

Sem treinador desde a última quarta-feira, quando Eduardo Coudet deixou o Beira Rio após derrota de 2 a 1 para o próprio Juventude, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a diretoria do Inter vinha negociando com o ex-lateral-esquerdo, que também admitiu ter sido contactado.

Desde então, a equipe colorada vinha sendo comandada pelo auxiliar Pablo Fernandez. Juntamente com Roger Machado, chegam também o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Roberto Ribas e o analista de desempenho Guilherme Marques.

O Inter atravessa uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. O último resultado positivo pela competição foi no dia 22 de junho, na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, em duelo realizado no Couto Pereira.

Depois disso, a equipe acumulou derrotas para Vasco e Atlético-MG e empates diante do Fluminense e Criciúma. A eliminação precoce na Copa do Brasil fez com que a diretoria acelerasse a definição de um novo nome. O Inter contabiliza 19 pontos na classificação e já se aproxima dos clubes que estão na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Na rodada do final de semana, o clube gaúcho tem uma dura missão pela frente no Nacional. No sábado, o Inter enfrenta o Botafogo, líder isolado da competição com 36 pontos, no estádio do Engenhão, no Rio.