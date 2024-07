Santos define o empréstimo do atacante Morellos para o Atlético Nacional

O Santos continua seguindo a sua política de reformulação do elenco e definiu, nesta quinta-feira, o empréstimo do atacante Morellos para o Atlético Nacional, da Colômbia. O jogador foi cedido até o final de 2024.

Contratado em setembro do ano passado para ser um dos pilares da equipe, o atleta sofreu uma lesão na panturrilha que o afastou do time por dois meses. Em 2025, ele não conseguiu se firmar e esteve no radar de outros clubes para ser negociado.

Com Fábio Carille, o jogador voltou a ter oportunidades, mas nunca chegou a ser titular absoluto. Pelo time da Vila Belmiro, o colombiano fez 20 jogos e marcou quatro gols. O salário do jogador, algo em torno de R$ 900 mil, era outro empecilho para a sua permanência.

Desde que Marcelo Teixeira assumiu a presidência do clube, a diretoria vem numa política de readequar salários pelo fato de o time estar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro.

De olho no mercado para reforçar o elenco, Fábio Carille deu sinais de que os jogadores da base devem ganhar mais espaço no clube. Sobre reforços, o treinador adiantou que o Santos está atento para a chegada de um goleiro, um zagueiro, dois atacantes de lado e um centroavante.