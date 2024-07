André Ramalho aposta em recuperação do Corinthians em apresentação: 'Camisa pesada'

O Corinthiians apresentou, nesta quinta-feira, mais um reforço para a sequência da temporada. Em sua primeira coletiva, o zagueiro André Ramalho, de 32 anos, comentou sobre o momento delicado que o clube vive, mas disse estar pronto para ajudar a mudar esse cenário.

"A camisa do Corinthians é pesada. Sei do potencial que esse clube tem. Precisamos fazer o que temos controle, que é vencer os jogos para tirar o time dessa situação. Encontrei um ambiente de pessoas determinadas e acredito na recuperação no Campeonato Brasileiro", afirmou o jogador.

Na zona de rebaixamento mesmo com a vitória sobre o Criciúma na última terça-feira, o Corinthians tenta embalar sob a direção do recém-contratado técnico Ramón Diaz. Jogador com rodagem internacional, André Ramalho disse estar pronto para liderar os companheiros.

"Sempre tive muita entrega nas minhas decisões. Sou um jogador ambicioso, mas com os pés no chão. O Corinthians é um time que levanta jogador, mas temos que dar a resposta dentro de campo. Precisamos saber separar as coisas. Ter atitude. Sempre tive um estilo de liderar, mas também estou sempre aprendendo com os mais jovens", afirmou.

A pressão pela campanha irregular foi encarada com naturalidade por André Ramalho. Ele disse que já enfrentou uma situação parecida (de lutar contra o rebaixamento quando defendeu o Mainz, da Alemanha), mas enxerga uma situação diferente na comparação com o clube paulista.

"O Mainz não tinha a dimensão do Corinthians. Temos uma torcida que realmente é fiel e empurra o jogador. Estamos em uma situação desconfortável no Brasileiro, mas temos a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Se vencermos esses jogos, podemos pegar mais confiança e reagir (no Nacional).

Durante a coletiva, o adversário do Corinthians na Copa do Brasil foi definido. Sobre o Grêmio, rival das oitavas de final, André Ramalho vê bastante equilíbrio nos dois duelos. "Precisamos demonstrar mais vontade do que eles. Buscar mais e querer mais", declarou.

Com contrato firmado até o final de 2026, André disse estar pronto para entrar em campo já no próximo duelo pelo Brasileiro. No domingo, o Corinthians enfrenta o Bahia na Fonte Nova. "Venho me condicionando e estou pronto para ajudar os companheiros. Necessito de um pouco mais de ritmo, mas se a comissão técnica precisar, estou à disposição", afirmou o jogador que estava livre no mercado após deixar o PSV, da Holanda.