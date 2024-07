COI promete igualdade numérica, mas homens devem ser maioria na Olimpíada de Paris-2024

Uma das promessas do Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos de Paris-2024, que começam no dia 26, é a da igualdade numérica de homens e mulheres entre todos os atletas que estarão no grande evento esportivo. Mas a expectativa, a oito dias da cerimônia de abertura, é de que o grupo masculino seja maioria, a exemplo de todas as edições anteriores da Olimpíada.

O grande objetivo do COI para Paris-2024 era ter uma divisão exata, 50% a 50%, entre homens e mulheres, incluindo até mesmo os reservas. Assim, a expectativa era de 5.500 atletas de cada gênero para o total de 11 mil esportistas presentes dos Jogos sediados na França. A paridade no número de vagas foi propagandeada pelo COI nos últimos meses em diferentes eventos, até mesmo no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), no início deste mês.

Os números recentes, porém, derrubam a expectativa. Até o momento, as estatísticas da Olimpíada mostram 11.215 atletas confirmados, incluindo reservas, com um total de 5.712 homens e 5.503 mulheres. Ou seja, uma divisão de 51% a 49% a favor do grupo masculino.

No atletismo, por exemplo, há 50 homens a mais: 1.091 a 1.041. Já na natação, a diferença é de 464 a 393. A distância cresce no futebol porque o torneio feminino conta com menos seleções. Serão apenas 12, contra 16 da versão masculina. Assim, a competição dos homens contará com 351 esportistas, diante de 264 da disputa feminina. Também há diferença no wrestling, sendo que a modalidade tem uma categoria exclusivamente masculina, totalizando o saldo final de 193 a 96.

No hipismo, onde a disputa contempla os dois gêneros nos mesmos eventos, o "placar" é de 154 a 96. Nenhum homem foi inscrito no nado artístico, modalidade que passou recentemente a permitir atletas masculinos. Já a ginástica rítmica não tem categoria para atender aos homens.

Apesar da intenção do COI de igualar numericamente os dois gêneros, o próprio programa olímpico acaba induzindo à superioridade dos homens no quesito quantidade. Dos 329 eventos que vão distribuir medalhas em Paris-2024, 157 são masculinos e 152, femininos. Há ainda 20 disputas mistas.

Das 32 modalidades presentes no programa, 28 são "totalmente iguais em termos de gênero", segundo o COI, incluindo o estreante breaking. Os eventos de equipes mistas foram fortemente promovidos. Os Jogos de Tóquio, há três anos, ficaram marcados pelas estreias no revezamento misto 4x400 metros na pista e no revezamento medley misto 4x100m na natação. "Não há nada mais igual do que um homem e uma mulher competindo como uma equipe no mesmo campo de jogo pelo mesmo desempenho esportivo", disse o diretor esportivo do COI, Kit McConnell.