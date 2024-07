Polícia francesa instala cerca ao redor do Rio Sena em ação antiterrorismo para Paris-2024

A polícia de Paris iniciou, nesta quinta-feira, a instalação de um perímetro de segurança antiterrorismo ao longo das margens do rio Sena. O isolamento de uma área de quilômetros de extensão visa combater qualquer tipo de vandalismo durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

A ação tem como princípio controlar o deslocamento das pessoas. Para ter acesso ao local, agora cercado por barreiras de ferro, é necessário ter uma espécie de passe, ou o chamado "Código CR". Alguns moradores das redondezas que não possuíam o item tiveram o acesso restrito na região correspondente à zona de segurança criada para proteger a cerimônia de abertura dos Jogos, marcada para o dia 26 de julho.

Aqueles que possuíam o código (nos seus celulares ou impressos em pedaços de papel) não tiveram dificuldade para passar pelos postos de controle. Já as pessoas que não estavam atualizadas com o sistema de segurança enfrentaram problemas.

Embora as autoridades tenham anunciado o sistema de código no ano passado e organizado reuniões com os residentes locais para explicar as restrições, nem todos estavam cientes. Diante do problema, os visitantes sem passe foram orientados pelos agentes de segurança a chegar aos monumentos turísticos de Paris sem passar pela zona restrita.

O perímetro entrou em vigor na manhã desta quinta-feira e durará até a cerimônia. Como exceção, Paris decidiu realizar a abertura dos Jogos no rio Sena, em vez de fazer a cerimônia em um estádio, como as edições anteriores. A maioria das medidas de segurança fluvial serão suspensas após o show.

Assim, os policiais foram instruídos a orientar, de forma paciente, os moradores e turistas que passaram pela região do Sena pela primeira vez. Laurent Nunez, chefe da polícia de Paris, afirmou, no entanto, que após as primeiras 24 horas de acomodação, os agentes tem ordem para aplicar as regras com mais firmeza.