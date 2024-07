Lucão vê amistoso com a Alemanha como teste ideal para o vôlei do Brasil antes dos Jogos

A seleção brasileira masculina de vôlei realiza, nesta sexta-feira, em Metz, às 15h40 (horário de Brasília), um amistoso preparatório diante da Alemanha, visando os Jogos Olímpicos de Paris. O duelo é encarado como um excelente teste para avaliar o nível da equipe nacional.

Para o central Lucão, a seleção vai poder mostrar a evolução que teve nesta fase de preparação e pede foco ao time para conseguir ter um bom rendimento às vésperas da competição.

"Sempre é bom enfrentar um time forte antes de começar a Olimpíada. É um adversário muito parecido com todos que vamos enfrentar. Volume de saque pesado, bom bloqueio, principalmente quando o passe quebra", afirmou o jogador.

Além da concentração no adversário, Lucão aponta a Alemanha como um time determinado em quadra. "Eles têm um oposto muito pesado de virada de bola alta e precisaremos de ter um equilíbrio bom para neutralizá-lo. Além disso, a Alemanha tem ponteiros que erram muito pouco", afirmou o jogador brasileiro.

Brasil e Alemanha estão em grupos distintos na primeira fase do vôlei masculino em Paris 2024. Os brasileiros estão no Grupo B e terão como rivais a Polônia, a Itália e o Egito. Já os alemães integram a chave C, que tem ainda Japão, Estados Unidos e Argentina. O vôlei será disputado entre os dias 27 de julho e 10 de agosto. As partidas serão realizadas na Arena Paris Sul.