Novorizontino vence Chapecoense e entra no G-4 da Série B

O Novorizontino não teve vida fácil, mas conseguiu emplacar o sexto jogo de invencibilidade para entrar no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, na abertura da 16ª rodada, recebeu e venceu a Chapecoense por 1 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi. Rodolfo fez o gol da vitória no final do primeiro tempo, mas no começo da segunda etapa, o time paulista teve um jogador expulso e precisou suportar a pressão adversária.

Com esta vitória, o Novorizontino subiu para a quarta colocação com 16 pontos. Nos últimos seis jogos, venceu três e empatou outros três. Já a Chapecoense vive um momento completamente diferente. Sem vencer há dois jogos é o 16º colocado, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

Jogando em casa, o Novorizontino começou em cima e logo no primeiro lance, levou perigo com Rodrigo Soares. O lateral chutou cruzado da entrada da área, a bola desviou na defesa e o goleiro Matheus Cavichioli fez a defesa reflexo. Mas, aos poucos, a Chapecoense foi equilibrando a partida.

Mesmo assim, foi o time paulista que abriu o placar, já no final do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Fabrício Daniel errou o chute, que se transformou em um passe para Rodolfo, que dominou e tocou de bico para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o Novorizontino se complicou ao ter o zagueiro Renato Palm expulso, após fazer falta em Mário Sérgio. No primeiro momento, o árbitro mandou o jogo seguir, mas após ser chamado pelo VAR, aplicou o cartão vermelho no defensor.

Com um jogador a mais, a Chapecoense foi para cima em busca do empate. A melhor chance veio em uma cobrança de falta do meia Marlone, aos 26 minutos, que Jordi foi buscar no cantinho. Mas, apesar de ter mais posse de bola, as principais jogadas de perigo saíram apenas nos acréscimos, quando Jordi foi obrigado a fazer alguns milagres. Ele garantiu a importante vitória.

Agora os dois times voltam a campo no próxima terça-feira, às 19h, para a disputa da 17ª rodada da Série B. A Chapecoense recebe o Sport, na Arena Condá, e o Novorizontino visita o Operário, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 CHAPECOENSE

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Renato Palm e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo (Lucca), Fabrício Daniel (Rafael Donato) e Waguininho (Neto Pessoa); Léo Tocantins (Reverson) e Rodolfo (Willian Farias). Técnico: Eduardo Baptista.

CHAPECOENSE - Matheus Cavichioli; JP Galvão (Perotti), Eduardo Doma (Rafael Carvalheira), Habraão e Mancha; Foguinho (Giovanni Augusto), Tárik e Marlone (Thomás); Daniel Cruz (Thayllon), Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Rodolfo, aos 45 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - William Farias (Novorizontino) e Daniel Cruz, Eduardo Doma e Thayllon (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO - Renato Palm (Novorizontino).

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (RJ).

RENDA - R$ 23.300,00.

PÚBLICO - 1.791 total.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).