Real Madrid confirma apresentação de Endrick no Santiago Bernabéu

A direção do Real Madrid confirmou nesta sexta-feira que Endrick será apresentado oficialmente pelo clube no dia 27, sábado da semana que vem, no estádio Santiago Bernabéu. O atacante brasileiro, ex-Palmeiras, será o protagonista do evento a partir das 7 horas (horário de Brasília), na capital espanhola.

Assim como aconteceu na terça-feira, com Kylian Mbappé, Endrick vai se encontrar primeiro com o presidente Florentino Pérez para a assinatura do contrato, que tem duração de seis temporadas. Na sequência, o jovem brasileiro subirá ao gramado do Bernabéu para ter o primeiro contato com o torcedor merengue. O clube ainda não anunciou se haverá venda de ingressos para a apresentação.

Mais de 80 mil pessoas compareceram ao estádio para acompanharem a apresentação oficial de Mbappé, principal contratação do clube para a temporada europeia, que começará em agosto. Há a expectativa de que Endrick também receba o mesmo tipo de apresentação. Inicialmente, o evento estava marcado para o dia 26.

O acordo entre Palmeiras e Real Madrid por Endrick foi fechado em dezembro de 2022, quando o atacante ainda tinha 16 anos. O clube merengue desembolsou cerca de 70 milhões de euros (R$ 393 milhões na época).

Endrick vai se juntar ao elenco a partir do próximo domingo, dia 21, quando completará 18 anos. O brasileiro, inclusive, deve estar presente na delegação que vai realizar a pré-temporada nos Estados Unidos.

O Real Madrid já definiu também o local onde Endrick vai morar quando chegar a Madrid. Ele vai ser vizinho de Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão e vai residir no bairro de La Moraleja.

Cercado de cuidados, o atacante vai contar com uma equipe para complementar os trabalhos fora do CT do Real Madrid. Além disso, ele vai contar com um gestor de carreiras a fim de facilitar a sua adaptação. O clube merengue quer a sua joia voltada apenas para o seu início no clube.