Grêmio anuncia a contratação de Matías Arezo como reforço para o ataque

Na luta para reencontrar o caminho das vitórias e iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio acertou, nesta quinta-feira, a vinda do centroavante uruguaio Matías Arezo para a sequência da temporada.

O clube anunciou a contratação em suas redes sociais. O departamento de comunicação postou a imagem do reforço com a camisa gremista com a inscrição "BEM-VINDO! MATIAS AREZO'. O jogador foi comprado em definitivo junto ao Granada, da Espanha, e acertou o vínculo até o final de 2028.

Emprestado ao Peñarol em 2023, Arezo cumpriu uma boa temporada. Em 40 jogos, balançou a rede 22 vezes. Chamado de volta para defender o Granada no ano passado, ele não repetiu o bom desempenho e fez apenas um gol em 31 partidas.

A diretoria do Grêmio tem urgência para ver o artilheiro em ação e o jogador deve ser apresentado nos próximos dias para, assim, ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. Considerado uma joia entre a nova geração do uruguaio, Arezo coleciona convocações nas seleções de base de seu País.

Com apenas 11 pontos em 15 jogos, o Grêmio figura na zona de rebaixamento do Brasileiro e só está à frente do Atlético-GO (que tem a mesma pontuação, mas ocupa o penúltimo lugar por ter uma vitória a menos) e do lanterna Fluminense. A equipe, que vem de três derrotas consecutivas, volta a campo neste domingo, quando o recebe o Vitória no estádio Centenário.