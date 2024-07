São Paulo descarta leilão por Thiago Mendes e põe James Rodríguez como negociável

A busca por reforços continua sendo tratada como prioridade pela direção do São Paulo. No entanto, uma análise cuidadosa nas ofertas que o mercado da bola oferece vem sendo a forma com que Julio Casares, presidente do clube, vem trabalhando nesse sentido. Atrás de dois nomes para o meio-campo, além de um lateral-esquerdo e um zagueiro, o mandatário descartou entrar em leilão para trazer o volante Thiago Mendes.

O jogador, que atualmente defende o Al-Rayann, do Catar, já esteve no radar do Flamengo. O Cruzeiro, que vem reforçando a sua equipe desde que Pedro Lourenço se tornou o novo dono da SAF do clube, também manifestou interesse no jogador.

Sob o argumento de colocar a saúde financeira do clube em primeiro lugar, Casares descartou a possibilidade de fazer loucuras para trazer um nome que não se encaixe na realidade são-paulina.

"Uma coisa que é importante é que o Thiago (Mendes) quer vir para o São Paulo e a família também. Nós queremos o jogador, mas não podemos fazer algo muito acima do orçamento. É um grande jogador, mas se não for possível, vamos trabalhar com planos A, B e C dentro da posição do Thiago. Não vamos comprometer nossa situação financeira que é sofrível", afirmou o dirigente em entrevista à ESPN.

O meia James Rodríguez, destaque da Colômbia na disputa da Copa América, também foi assunto na conversa com o presidente são-paulino. Ele se reapresenta na próxima semana e não é tratado como atleta inegociável.

"Tudo é negociação. Estamos pagando em dia. Ele tinha luvas e esse valor foi "fatiado" em um acordo. Mas se vier uma proposta que contemple esse pagamento que ainda devemos para ele, e contemple mais alguma despesa que a gente terá no futuro com o jogador, nós podemos conversar", afirmou Casares que na conversa, trata o atleta colombiano como parte dos planos do técnico Luis Zubeldía.

"Agora, como não temos nada, a não ser hipótese, ele é jogador do São Paulo, deve se reapresentar como um grande funcionário que é, e vamos avaliar essa questão", declarou o presidente.

Com 30 pontos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo espera encaminhar um outro triunfo neste final de semana para tentar diminuir a distância do Botafogo, líder isolado da competição, com 36 pontos. A equipe paulista viaja até Brasília neste final de semana, onde enfrenta o Juventude no domingo.