Brasileiros se despedem nas quartas de final e Nadal vira em jogo mais longo do ano na ATP

A boa semana de Thiago Monteiro e de Gustavo Heide chegou ao fim nesta sexta-feira, com derrotas nas quartas de final de Bastad e Gstaad, respectivamente. Também jogando na Suécia, o espanhol Rafael Nadal buscou grande virada sobre o argentino Mariano Navone, quarto favorito, no jogo mais longo do ano em torneios da ATP, com 4h01, e já está entre os quatro melhores.

Monteiro entrou em quadra empolgado após grandes triunfos sobre Federico Coria e Casper Ruud, mas não repetiu as grandes atuações e acabou surpreendido pelo croata Duje Ajdukovic, 130º do mundo, parciais de 2/6, 6/4 e 4/6, deixando escapar a oportunidade de encarar o espanhol Rafael Nadal em uma semifinal.

Seria a terceira semifinal da carreira de Monteiro em um torneio a nível ATP, depois de Quito em 2018 e Melbourne em 2021. Mesmo assim, ele deve subir do 85º para o 79º lugar no ranking. Eliminado, agora ele joga em Umag na preparação final para os Jogos Olímpicos de Paris.

Na partida de um torneio da ATP mais longa do ano, Nadal precisou de 4h01 para superar Mariano Navone, de virada, garantindo vaga na semifinal diante de Ajdukovic. Mesmo voltando ao circuito e ainda carente de um melhor preparo físico, o veterano espanhol mostrou superação para derrubar o 4º cabeça de chave.

Depois de perder o primeiro set no tie-break, Nadal se impôs e buscou a virada, ganhando por 6/7 (2/7), 7/5 e 7/5. O ex-número 1 do mundo proporcionou grandes jogadas, levantando a torcida nas arquibancadas. Em um ponto no começo do segundo set, no qual foi extremamente sufocado pelos potentes golpes de Navone, se defendeu muito e depois conseguiu colocar o rival para correr, sendo ovacionado ao fazer 1 a 0.

"Hoje nos alternamos no controle do jogo. Perdi minha concentração por alguns momentos, mas consegui me segurar fisicamente até o fim", comemorou Nadal, que também se aprimora para brilhar em Paris-2024. "Isso é muito importante para mim. Vamos ver como estou amanhã, mas hoje estou vivo e nas semifinais."

HEIDE SE DESPEDE EM GSTAAD

Um dia após mostrar forças diante de Ugo Humbert, segundo favorito em Gstaad, na Suíça, Gustavo Heide não foi páreo para outro francês, Quentin Halys, caindo nas quartas de final após fazer história ao ganhar dois jogos pela primeira vez em torneios da ATP.

Em dia no qual nada deu certo, o brasileiro viu o adversário fazer ponto até quando sofreu uma queda na quadra, com incrível golpe sentado. Ficou com cara de incredulidade. No fim, derrota por 6 a 1 e 7/5 de Heide, que acumula experiência e começa a crescer na modalidade.