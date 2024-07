Quem é Charles, alvo do Corinthians, e como ele poderá ser utilizado por Ramón Díaz?

Mirando um segundo turno positivo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians se movimenta na atual janela de transferências para reforçar seu elenco. Entre os setores priorizados pela diretoria alvinegra, está o meio-campo. O clube está perto de acertar a contratação do volante Charles, de 28 anos, que há três temporadas atua no futebol da Dinamarca, no Midtjylland.

O jogador deve fechar com a equipe paulista por quatro temporadas e nos próximos dias desembarca no Brasil para exames médicos e assinatura do contrato. A transferência gira em torno de R$ 9 milhões. Esta será a segunda passagem de Charles pelo Brasil e a quarta equipe que defenderá no País. Antes da transferência para o exterior, em 2021, o meia atuou por Internacional, Ceará e Sport.

Charles foi revelado nas categorias de base do Santo Ângelo, mas estreou no profissional do time gaúcho em 2017 e atuou em 30 partidas naquele ano. Na temporada seguinte, fez poucos jogos e foi negociado com o Sport, para atuar pelo rubro-negro pernambucano em 2019. Lá, fez 47 jogos e marcou três gols, além de uma assistência.

Em 2020, trocou o Sport pelo Ceará, onde atuou por uma temporada e meia. No total, pelo alvinegro cearense, Charles teve seis participações em gols em 76 partidas. No meio de 2021, foi negociado com o Midtjylland, da Dinamarca, onde ficou até acertar com o Corinthians. No futebol dinamarquês, conquistou uma liga e uma copa dinamarquesa. Foram 99 jogos pelo clube, com dez participações em gols.

Com 1,87m de altura, Charles se destaca por conseguir compor o meio-campo tanto na marcação, quanto na armação das jogadas, principalmente pelo lado esquerdo, onde atuou mais enquanto defendeu o Midtjylland. Em 2020, viveu momento de destaque no Ceará com bons números de interceptações e desarmes.

Pensando na atual formação do Corinthians, pode ser um jogador de apoio para jogadas ofensivas pelo lado esquerdo, com atletas como o atacante Wesley, muito presente naquele setor.