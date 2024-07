Gui Santos não esconde a ansiedade por estreia olímpica no basquete é vê medalha 'possível'

Representante brasileiro na NBA, defendendo as cores do Golden State Warriors, o ala Gui Santos chega empolgado para sua primeira olimpíada na carreira. Em preparação forte em Zagreb, o jogador não esconde sua ansiedade em defender as cores da seleção em Paris-2024 e, apesar da dificuldade, mostra confiança em uma medalha.

De volta aos Jogos Olímpicos após oito anos - não disputou a competição de Tóquio, disputada em 2021, o Brasil terá uma primeira fase dura. A estreia pelo Grupo B será diante da forte e anfitriã França, do gigante Wembanyama. Depois ainda terá a campeão mundial Alemanha e o Japão. Avançam os dois melhores, além de dois terceiros entre as três chaves.

"A gente sabe o quão difícil é conseguir uma medalha, não vamos dar certeza de voltar com uma, porque sabemos que as seleções de lá têm os melhores jogadores do mundo, mas não acho que seja impossível", afirmou Gui Santos em coletiva nesta sexta-feira.

Exaltou, contudo, a campanha do time, que cresceu sob o comando de Aleksandar Petrovic, ganhando a vaga olímpica na casa da Letônia, com vitória maiúscula diante dos donos da casa na decisão do Pré-Olímpico, "Temos feito uns bons jogos juntos e, na hora que precisa, estamos unidos. Então acho que é possível sonhar."

Em busca de vaga entre os titulares, ao lado dos experientes Bruno Caboclo, Raulzinho e Marcelinho Huertas, Gui Santos não esconde sua alegria pela convocação e, ao mesmo tempo, mostra-se ansioso.

"Minha expectativa para primeira olimpíada está bastante alta. Estou muito feliz, podendo realizar um sonho de moleque ainda novo, estou só com 22 anos e já posso vivenciar isso com jogadores mais experientes, ao lado de alguns que já jogaram olimpíada", disse. "(Estou) Ansioso para entrar logo em quadra e representar o Brasil."