Murilo destaca evolução do Palmeiras em fase decisiva do calendário: 'Fortalecendo nossa mente'

A temporada 2024 ainda está em julho, mas o Palmeiras já vem se preparando para deixar o seu elenco pronto para os jogos decisivos que terá pela frente tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil.

Após ser derrotado pelo líder Botafogo na última rodada do Nacional, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira enfrenta, neste sábado, o Cruzeiro, rival que vem embalado por três vitórias seguidas. E os desafios não param por aí.

Após a definição do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, o time Paulista vai encarar o Flamengo em duas partidas eliminatórias, no que promete ser o confronto mais esperado dessa etapa do torneio. O zagueiro Danilo, no entanto, vê o time preparado.

"A gente está em uma caminhada muito boa. Estamos fortalecendo a nossa mente sabendo que temos grandes jogos daqui para a frente. O grupo trabalha muito no dia a dia", comentou o defensor.

No treino desta sexta-feira, Abel Ferreira comandou um trabalho em espaço reduzido. O time treinou jogadas ensaiadas e deu ênfase à bola parada. Sobre o Cruzeiro, o jogador destacou a evolução do time mineiro, mas afirmou que o Palmeiras tem de fazer valer o mando de campo.

"O time deles vem crescendo muito. Mas vamos jogar sob o apoio de nossa torcida e o Palmeiras, no Allianz, é muito forte. Vamos trabalhar firme para conseguir conquistar os três pontos", comentou o defensor.