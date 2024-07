América-MG tenta seguir na cola do Santos e Ponte Preta faz duelo direto em Belém na Série B

Focado em conquistar o terceiro jogo sem derrota para continuar na cola do Santos na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG tem um importante desafio neste sábado, quando três jogos movimentam a 16ª rodada. Em casa, na Arena Independência, recebe o Amazonas, às 17h.

O América-MG começou a rodada dentro do G-4, zona de acesso, na terceira colocação, com 26 pontos. O líder Santos, que já jogou na rodada, tem 29. O Amazonas tem 19 pontos e está dois na frente da zona de rebaixamento. Por isso, embalar a segunda vitória seguida seria providencial para o time amazonense seguir longe do Z-4. Ele vem de uma boa vitória (1 a 0) em cima do Botafogo-SP.

No mesmo horário, às 17h, CRB e Ituano fazem um duelo direto contra a zona de rebaixamento no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), mas chegam em momentos opostos. Os donos da casa vêm de vitória em cima do Avaí, por 2 a 1, e somam 17 pontos, dois a mais que o Botafogo-SP que abre o Z-4. Já o time de Itu, vive uma situação ainda pior. Com 11 pontos, é vice-lanterna, ficando na frente apenas do Guarani, que tem sete.

As emoções seguem às 18h, com o duelo entre Paysandu e Ponte Preta, no estádio da Curuzu, em Belém (PA). As duas equipes tentam manter o embalo após alguns jogos sem perder e estão empatados no meio da tabela com 20 pontos. O time paulista não sabe o que é perder há quatro jogos, enquanto os donos da casa não perdem há seis partidas.

A rodada será encerrada com dois jogos no domingo: Guarani x Goiás e Botafogo-SP x Brusque. Já a partida entre Sport e Operário-PR foi adiada e ainda não tem data definida para acontecer.

Confira os jogos da 16ª rodada da Série B:

SÁBADO

17h

América-MG x Amazonas

CRB x Ituano

18h

Paysandu x Ponte Preta

DOMINGO

16h

Guarani x Goiás

18h30

Botafogo-SP x Brusque