Moacir, volante com passagens por Corinthians e Atlético-MG, morre aos 54 anos em Minas

Moacir Rodrigues Santos, volante com passagens por clubes como Corinthians, Atlético-MG, Flamengo e Internacional, morreu aos 54 anos neste sábado, em Belo Horizonte. A causa da morte não foi informada pela família.

Natural do município de Timóteo, no interior de Minas Gerais, ele teve destaque pelo clube mineiro, onde foi formado e defendeu entre 1988 e 1992, e depois em 1996.

Nas redes sociais, o Atlético lamentou a notícia e confirmou que "a despedida será no Cemitério Parque Renascer, hoje, a partir das 13h na sala 2". Um minuto de silêncio será respeitado no duelo com o Vasco, neste domingo, na Arena MRV, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pelo time alvinegro, foi três vezes campeão mineiro (em 1988, 1989 e 1991), além de conquistar a Copa Conmebol de 1992. Ao todo, disputou 164 jogos com 22 gols marcados. No Corinthians, entre 1993 e 1994, realizou 48 jogos com 5 gols marcados. Fora do Brasil, defendeu Atlético de Madrid e Sevilla, ambos da Espanha, e Tokyo Verdy, do Japão.