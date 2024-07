Léo Meindl afirma que curte papel de escudo e seleção de basquete aposta na versatilidade

O ala Léo Meindl afirmou que curte o papel de ser um escudo para os principais jogadores da seleção brasileira de basquete. O ala está com o grupo que vai jogar a Olimpíada de Paris.

"Me sinto bem sendo versátil, me sinto bem às vezes só participando, sem tocar na bola, sabendo que serei importante para o bloqueio ou rebote de ataque. Muitas vezes fico no papel de defender os jogadores mais importantes e eu gosto disso", disse o jogador.

A versatilidade será uma arma para tentar surpreender em Paris. "A gente sabe que todo mundo aqui na nossa seleção tem a capacidade e o talento para poder desempenhar muitas funções", enfatizou o jogador.

Os Jogos de Paris começam no dia 26 de julho. O torneio de basquete vai acontecer entre os dias 27 e 11 de agosto com 12 países divididos em três grupos com quatro em cada um.

O Brasil está no Grupo B da Olimpíada ao lado de França, Alemanha e Japão. A estreia da seleção será contra os franceses (dia 27, às 12h15). Depois enfrentará os alemães (dia 30, às 16h) e, por último, os japoneses (dia 2, às 6h).

O Grupo A tem Austrália, Canadá, Grécia e Espanha. O Grupo C tem Estados Unidos, Sérvia, Sudão do Sul e Porto Rico. Avançam de fase os dois melhores de cada chave e mais os dois melhores terceiros colocados.