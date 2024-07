Grêmio apresenta colombiano Monsalve e uruguaio Arezo e dupla é relacionada contra o Vitória

O meia colombiano Miguel Monsalve e o atacante uruguaio Matías Arezo foram apresentados neste sábado, no Centro de Treinamento do Grêmio, em Porto Alegre. A dupla chega para melhorar o desempenho ofensivo do time na temporada.

Monsalve vestiu a camisa 11 e Arezo, a 9. Ambos assinaram até o final de 2028. "É muito importante pra mim estar aqui. O Grêmio é um clube com muita história e isso pesou para minha decisão de retornar da Europa", disse Arezo, de 21 anos, contratado junto ao Granada, da Espanha. "Será meu maior desafio da carreira, mas gosto de desafios", completou o atacante.

"Foi uma decisão muito fácil", disse Monsalve, de 20 anos, que estava no Independiente de Medellín. "Torcedor gremista, é um orgulho e um prazer estar aqui. Vou entregar tudo de mim no campo e conto com o apoio de vocês."

Os reforços estão liberados no BID e já foram relacionados para a partida deste domingo, diante do Vitória, com o Grêmio mais uma vez sendo mandante em Caxias do Sul. A volta à Arena foi divulgada neste sábado para o dia 1º de setembro, diante do Atlético-MG.

Com 11 pontos em 15 jogos, o Grêmio luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha também está nas oitavas de final da Copa do Brasil (enfrentará o Corinthians) e da Libertadores (encarará o Fluminense).