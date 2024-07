Weverton celebra marca importante no Palmeiras e Felipe Anderson admite que carece de ritmo

Assim que terminou a importante vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, no Allianz Parque, neste sábado, que recolocou a equipe na vice-liderança do Brasileirão, Weverton e Felipe Anderson apareceram juntos em divertida entrevista. O goleiro celebrando mais uma marca alcançada no clube e o meia-atacante falando sobre a estreia como titular e admitindo que carece de ritmo.

"Olha seu irmão gêmeo aqui", brincou Weverton com Felipe Anderson ao Première. "Se prepara viu, cheguei aqui cabeludo também, já, já os cabelos caem e você entrará para o time dos carecas", continuou na resenha o goleiro. "Ganhando, não tem importância", garantiu o meia-atacante.

Em seu primeiro jogo como titular, o reforço vindo da Europa após 10 anos longe do Brasil celebrou a oportunidade, mas admitiu que o gol perdido na cara de Cássio saiu por causa da falta de ritmo.

"Estou muito feliz, me recepcionaram muito bem aqui, você vê as referências batendo recordes, a fome do elenco, e isso mostra o motivo de o Palmeiras estar tanto tempo lutando por títulos", frisou o reforço, antes de explicar o lance perdido. "Demorei muito (para finalizar), é o ritmo, mas vou trabalhar forte para não perder esses gols importantes", garantiu.

Aproveitou para comemorar mais uma grande noite de Weverton, na qual o goleiro realizou defesas gigantes e difíceis, igualando os 184 jogos de Velloso sem sofrer gols pelo clube. Ambos figuram atrás somente de Emerson Leão, com 304 em 621 jogos realizados. O atual dono da meta verde fez seu 373º jogo.

"Fruto do trabalho. Ele vem salvado em muitos jogos, nos últimos, no mano, tem se superado. Isso é um mérito dele (ficar sem levar gols) e da importante luta da equipe pela defesa, com todo mundo junto dando suporte", elogiou Felipe Anderson.

"Estamos felizes. São 372 jogos (na verdade 373) e fiquei sabendo que me tornei o segundo goleiro com mais baliza zero (ao lado do Velloso). Isso é fruto de muito trabalho, dedicação, este grupo renuncia muitas coisas para performar bem", celebrou Weverton.