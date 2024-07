Tenistas Rafael Matos e Orlando Luz conquistam o maior título da dupla ao vencer na Suécia

Os tenistas Rafael Matos e Orlando Luz venceram os franceses Manuel Guinard e Gregoire Jacq por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4) na manhã deste domingo na final do Torneio de Bastad, na Suécia, e conquistaram o maior título da dupla.

Antes, jogando juntos, eles haviam sido campeões de torneios challengers, que não fazem parte do circuito principal da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Foi o primeiro título do chamado ATP Tour de Olrando Luz, tenista gaúcho de 26 anos que ocupa a 111ª posição no ranking de duplas.

Brasileiro mais bem colocado no ranking de duplas, na 39ª posição, Rafael Matos também é gaúcho e conquistou o título do torneio sueco, disputado no saibro, pela segunda vez. Em 2022, ele foi campeão em Bastad ao lado do espanhol David Vega. Foi o nono título de um torneio do circuito principal da ATP na carreira de Matos e o terceiro do ano. Ele foi campeão em Stuttgart, com o compatriota Marcelo Melo, e do Rio Open, em parceria com o colombiano Nicolas Barriento.

A dupla chegou ao título de Bastad sem precisar disputar a semifinal. Matos e Luz enfrentariam o espanhol Rafael Nadal e o norueguês Casper Ruud por uma vaga na final, mas Nadal, que avançou à decisão de simples, decidiu se poupar.

"Fico triste porque teria sido importante tentar mais uma final da duplas", afirmou o espanhol. "Mas sem chances. Foram quatro horas de jogo ontem e mais duas hoje. Não posso colocar em risco a final de simples nem meu corpo", completou o tenista de 38 anos no sábado após vencer a semifinal de simples.