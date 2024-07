Nadal perde final na Suécia e agora joga a Olimpíada, que será no complexo de Roland Garros

Em sua primeira final desde o título de Roland Garros em 2022, o tenista espanhol Rafael Nadal foi derrotado pelo português Nuno Borges por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) neste domingo na decisão do ATP 250 de Bastad, na Suécia.

Borges é o 51º colocado do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e conquistou seu primeiro título aos 27 anos. Ex-número um do mundo, Nadal buscava sua 64ª conquista no saibro, superfície do torneio sueco, e foi dominado pelo adversário. A derrota acontece a poucos dias dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, que acontecem no complexo de Roland Garros.

"Parabéns ao Nuno", disse Nadal. "Você jogou muito bem a semana toda e merece esse título mais do que ninguém. Parabéns e aproveite o momento, é sempre especial ganhar um título".

Nadal ocupa atualmente a 261ª posição no ranking após sofrer com as lesões nos últimos anos. "Hoje não foi o meu melhor dia, mas todo o crédito é para o Nuno. Ele jogou muito bem e dificultou muito as coisas para mim."

Borges disse saber que todos queriam que Nadal vencesse, "até mesmo uma parte de mim". "Mas algo grande aconteceu comigo hoje. Estou muito feliz. Não sei o que dizer", afirmou. "O tênis é uma loucura porque as coisas acontecem quando não se espera".

Aos 38 anos, Nadal não jogava desde que o alemão Alexander Zverev o eliminou na primeira rodada de Roland Garros, no dia 27 de maio, e escolheu o torneio de Bastad para retornar ao circuito e finalizar a preparação para a Olimpíada. Ele chegou até a semifinal também em duplas, mas abriu mão da disputa, na qual enfrentaria os brasileiros Rafael Matos e Orlando Luz, por questões físicas.

TÍTULO ITALIANO NA SUÍÇA

Matteo Berrettini conquistou neste domingo o título do Torneio de Gstaad ao vencer o francês Quentin Halys, o 192º do ranking, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1) em apenas 59 minutos.

O italiano de 28 anos já chegou a ser o sexto do mundo, mas também sofreu com lesões e ocupa atualmente a 82ª posição no ranking. Ele já havia sido campeão do torneio suíço em 2018 e chegou ao nono título de sua carreira. "Parece que foi ontem que ganhei meu primeiro título aqui", afirmou Berrettini. "Encontrei a energia de seis anos atrás nesta semana. Este lugar é especial para mim."