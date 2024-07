Alemão Wehrlein fica em 2º em corrida acidentada em Londres e conquista o título da Fórmula E

O alemão Pascal Wehrlein, da Porche, foi paciente e conquistou seu primeiro título da Fórmula E, o campeonato de carros elétricos. Com frieza, ele permaneceu colado nos pilotos da Jaguar e também concorrentes ao título, os neozelandeses Nick Cassidy e Mitch Evans, para terminar a segunda prova em Londres, neste domingo, na segunda posição, o que o levou aos 199 pontos no Mundial de Pilotos, sete à frente de Evans, terceiro colocado na prova.

Wehrlein assumiu a liderança do campeonato após vencer o primeiro ePrix londrino, no sábado, mas largou em quarto, atrás dos dois concorrentes. Cassidy levava vantagem por ter conquistado a pole position.

Logo na primeira das 34 voltas da segunda prova londrina, Cassidy manteve a ponta, que o levaria à conquista, mas Evans e Wehrlein ultrapassaram Max Günther e encostaram no líder. Dennis e Mortara se chocaram e o acidente provocou a bandeira vermelha. Um choque entre Bird e Daruvala forçou nova entrada do safety car na oitava volta.

Concorrentes ao título, Cassidy, Evans e Wehrlein ocupavam as primeiras posições. Na 13ª volta, Evans e Wehrlein ultrapassaram Cassidy, que caiu para terceiro, deixando a liderança para o seu companheiro de equipe.

Buscando poupar energia, Evans sofria o ataque de Wehrlein, mas conseguia segurar a pressão. Na 29ª volta, Cassidy rodou com o toque de Günther na traseira do carro e abandonou a prova e a briga pelo caneco. Rowland, que vinha em quarto, ultrapassou Evans e Wehrlein e assumiu a liderança antes da entrada do safety car. Nesta situação, o alemão ficaria com o título.

Na 32ª volta, Evans tomou a primeira posição de Rowland e assumiu a liderança, mas o piloto inglês atacou duas voltas depois e recuperou a ponta. Wehrlein aproveitou e também passou pelo neozelandês, assumindo a vice-liderança e o título.

Apesar das três voltas adicionadas por causa das paralisações, Rowland e Wehrlein abriram boa vantagem sobre Evans e o alemão administrou até a bandeirada para festejar a inédita conquista.

O brasileiro Lucas di Grassi terminou na décima posição, enquanto Sérgio Sette Câmara foi o 12º. Di Grassi encerrou a temporada na 23ª colocação, e Sette Câmara ficou em 20º.