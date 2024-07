De Bruyne estaria acertado com o Al-Ittihad para deixar o Manchester City; clube inglês nega

Ídolo no Manchester City, Kevin de Bruyne teria acertado sua transferência para o Al-Ittihad já nesta janela. Aos 33 anos, o meia belga já afirmou publicamente que pensa em mudar de ares e defender algum clube da Arábia Saudita no futuro. O vínculo do jogador na Inglaterra se encerra em agosto de 2025 e a partir de janeiro, pode assinar pré-contrato com qualquer clube do mundo.

Segundo informações do jornal inglês Daily Mail, o jogador chegou a um acordo com o time saudita e aguarda as negociações entre Al-Ittihad e Manchester City. Por ter vínculo somente até o meio do ano que vem, os ingleses podem decidir pela venda do belga para que ele não saia de graça em 2025. No entanto, segundo apurou o Estadão com pessoas ligadas ao City, não há conversas, até o momento, com os pares sauditas.

Caso se concretize a ida do meia à Arábia Saudita, ele se juntará a Karim Benzema, N'Golo Kanté e o brasileiro Fabinho, que se transferiram ao clube do Oriente Médio em 2023. De Bruyne defende o Manchester City desde 2015 e é o jogador que está há mais tempo no elenco - o único remanescente do período antes da chegada de Pep Guardiola. Além dele, o goleiro Ederson foi sondado pelo Al-Nassr, mas as negociações não avançaram.

"Na minha idade, você tem que estar aberto a tudo. Você está falando de quantias incríveis de dinheiro no que pode ser o fim da minha carreira. Às vezes, você tem que pensar sobre isso", afirmou De Bruyne, quando perguntado sobre uma possível transferência para a Arábia Saudita. Por outro lado, o jogador é um dos líderes do elenco, atrás apenas de Kyle Walker na ordem de capitão, e não descartou a possibilidade de estender o vínculo na Inglaterra. "Presumo que haverá negociações com o City nos próximos meses."

No Manchester City, De Bruyne disputou 382 partidas, marcou 102 gols e deu 160 assistências. Além disso, conquistou seis Copas da Liga Inglesa, seis Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra e uma Liga dos Campeões.

O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita tem, desde a última temporada, fortalecido os elencos dos clubes locais, principalmente de Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, com atletas do futebol europeu. Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema e Roberto Firmino são alguns dos nomes que deixaram o Velho Continente nos últimos meses.