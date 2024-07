Hulk ofusca reestreia de Philippe Coutinho com 2 gols e Atlético-MG freia embalo do Vasco

Com dois gols de Hulk ainda no primeiro tempo, o Atlético-MG derrotou o Vasco por 2 a 0, neste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e pôs fim a uma invencibilidade de cinco jogos do time cruzmaltino, que vinha de quatro vitórias seguidas. Com o triunfo na 18ª rodada, o time mineiro alcançou os 25 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e ultrapassou os cariocas, com 23.

O primeiro tempo começou travado. Embora tivesse o controle da posse de bola, o Atlético-MG não encontrava espaços na defesa vascaína e avançava sem velocidade. Com Vegetti bem marcado na frente e os meias pouco criativos, o conjunto cruzmaltino, por sua vez, não conseguia ameaçar os anfitriões.

Aos 24 minutos, antes que os goleiros tivessem qualquer trabalho, Scarpa bateu escanteio da esquerda e Bernard apareceu na primeira trave para empurrar para o gol. A arbitragem, porém, invalidou a jogada, considerando que a bola saiu pela linha de fundo enquanto fazia a curva. Dois minutos mais tarde, Paulinho inverteu a bola para Scarpa, na direita da grande área. O meia cruzou e Hulk subiu sem marcação, na segunda trave, para cabecear para a rede, inaugurando o placar para o Atlético-MG.

Mesmo em desvantagem, o Vasco encontrava dificuldades de passar pela marcação atleticana e sair para o jogo. Dominante, o time da casa voltou a ameaçar a meta de Léo Jardim aos 30 minutos, em chute de longe de Scarpa.

Aos 38, porém, em falha da defesa vascaína, Praxedes recuou errado do meio de campo, em espaço vazio na intermediária, e Hulk dominou e avançou livre. Léo ainda tentou cortar, sem sucesso, na entrada da área, mas o atacante manteve a bola, passou por Léo Jardim e empurrou a bola para a meta vazia.

Sem se encontrar em campo, diferentemente dos últimos jogos, o Vasco continuou sofrendo pressão nos momentos finais da etapa inicial. Aos 43 minutos, Scarpa cruzou rasteiro da direita da área, Alan Franco alcançou a bola de carrinho, mas Paulo Henrique afastou em cima da linha e evitou o terceiro gol da equipe de Gabriel Milito. Na sequência, Paulinho bateu de fora da área, e a bola saiu raspando a trave esquerda de Léo Jardim.

Com boa vantagem, o Atlético-MG voltou menos agressivo na etapa final e os vascaínos, enfim, passaram a frequentar o campo de ataque, principalmente com a entrada de Emerson Rodríguez, mas sem chegar com muito perigo ao gol de Matheus Mendes.

Aos 21 minutos, Philippe Coutinho substituiu Praxedes e fez sua reestreia na equipe cruzmaltina. Aos 32, Alex Teixeira voltou a atuar pela equipe. Apesar dos reforços e da melhora no segundo tempo, o Vasco não conseguia passar pela marcação do Atlético-MG, que administrou o placar até o apito final.

As duas equipes descansam no meio de semana, na 19ª rodada, já que seus adversários vão a campo pela Copa Sul-Americana. Assim, o Atlético-MG volta a campo no domingo, às 19h, novamente em casa, diante do Corinthians. O Vasco visita o Grêmio, também no domingo, às 16h, em Chapecó (SC), pela 20ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 x 0 VASCO

ATLÉTICO-MG - Matheus Mendes; Battaglia, Bruno Fuchs e Junior Alonso; Fausto Vera (Paulo Vitor), Otávio, Alan Franco, Bernard (Saravia) e Gustavo Scarpa (Lyanco); Hulk e Paulinho (Vargas). Técnico: Gabriel Milito.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Zé Gabriel) e Praxedes (Emerson Rodríguez); Adson (Philippe Coutinho), Vegetti e David (Alex Teixeira). Técnico: Rafael Paiva.

GOLS - Hulk, aos 26 e aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Junior Alonso (Atlético-MG) e Hugo Moura (Vasco).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 42.353 presentes.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).