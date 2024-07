Ana Patrícia e Duda chegam a Paris e intensificam preparação de olho no pódio no vôlei de praia

Líderes do ranking mundial e favoritas ao pódio no vôlei de praia, nos Jogos Olímpicos de Paris, a dupla formada por Ana Patrícia e Duda desembarcou neste domingo na capital francesa, assim como Evandro e Arthur, parceiros no torneio masculino, confiantes em pódio.

Em busca da medalha que não veio nos Jogos de Tóquio, pela primeira vez desde que a modalidade ingressou nas Olimpíadas, em Atlanta-96, os brasileiros iniciaram a preparação para a competição no Centro de Treinamentos da Confederação Brasileira de Vôlei, em La Moselle, na região de Metz (FRA), antes do início da disputa.

"Ainda vamos ter uma semana aqui, afastadas da Vila Olímpica e da arena principal, para fazer os últimos ajustes, já focadas no objetivo principal que são os Jogos Olímpicos", afirmou Ana Patrícia. "Depois de tanto trabalhar e tanto esperar, estou muito feliz de viver a magia de mais uma Olimpíada."

Ao lado de Ana Patrícia, Duda foi campeã mundial em 2022 e vice no ano seguinte. Ela vê a disputa em Paris totalmente diferente do que foi em Tóquio, onde as duas atuaram com outras parceiras.

"Toda atleta tem o sonho de jogar uma Olimpíada, de ter outra oportunidade e, desta vez, com público, diferente de Tóquio", lembrou Duda, referindo-se à pandemia de Covid-19 e aos protocolos sanitários da competição realizada no Japão.

O local privilegiado do torneio de vôlei de praia, em frente à Torre Eiffel, principal cartão postal de Paris, anima a atleta. "Estou realizada jogando ao lado da Pati, será muito divertido estar na quadra, em frente à Torre, um privilégio", comentou.

Bárbara Seixas e Carol Solberg e André e George também vão representar o Brasil no vôlei de praia, todos com chances de medalha. André e George estreiam no sábado, 27 de julho, enquanto as outras três duplas jogam no dia 28.