Fortaleza supera o Atlético-GO no Castelão e chega à quarta posição no Brasileirão

O Fortaleza confirmou a sua fase de ascensão no Campeonato Brasileiro ao vencer o Atlético-GO, por 3 a 1, neste domingo, na Arena Castelão, pela 18ª rodada. Esta foi a quarta vitória seguida, a sexta em sete jogos, e quebrou o tabu de nunca ter vencido o time goiano em casa. Tudo isso o colocou no G-4, na quarta posição, com 32 pontos, atrás apenas de Flamengo (34), Palmeiras (36) e Botafogo (39).

Em um momento inverso, o Atlético-GO acumulou a sua quinta derrota consecutiva e completou nove jogos sem vencer. Continua como penúltimo colocado, com 11 pontos, cotado a ser rebaixado.

O primeiro tempo foi bem movimentado e intenso, com o Fortaleza melhor e com mais iniciativas ofensivas, o que era de se esperar por jogar de novo com o apoio de muitos torcedores. E abriu o placar aos 22 minutos, num cruzamento alto que saiu do lado direito e encontrou a cabeça de Pochettino.

Aos 36 minutos quase que o time da casa ampliou num chute de Hércules na trave. A vantagem parecia garantida, mas o Atlético-GO empatou aos 44 minutos. Guilherme Romão desceu pelo lado esquerdo e cruzou na área, a bola sobrou na marca do pênalti para o chute de primeira de Roni, que vinha de trás.

Aos 46 minutos, o time goiano ficou com um jogador a menos quando Hurtado deu um carrinho e atingiu as pernas de Matheus Rossetto. Mas, o zagueiro do Fortaleza, Kuscevic, recebeu cartão amarelo nos acréscimos e isso foi decisivo no segundo tempo, quando acabou expulso, aos nove, ao receber outro amarelo por cometer falta.

O Fortaleza, contudo, continuou em cima e voltou a ficar em vantagem num lance acidental. Tinga arriscou o chute de longe e a bola desviou no zagueiro Alix Vinícius e entrou, aos 16 minutos.

Atrás no placar, o Atlético-GO teve de se arriscar mais no ataque, abrindo espaços para os contra-ataques. Desta forma, o time cearense ampliou aos 28 minutos. Renato Kayzer foi lançado nas costas da defesa, invadiu a área, driblou o goleiro e tocou com a perna esquerda para as redes. A vantagem deu ainda mais confiança ao Fortaleza que criou outras chances para ampliar o placar e até conquistar uma goleada.

Na próxima quarta-feira, o Fortaleza vai enfrentar o Criciúma, em Santa Catarina, a partir das 19 horas. O Atlético-GO volta para casa e vai receber o Bahia, no mesmo dia, às 21h30, também pela 19ª rodada.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 1 ATLÉTICO-GO

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Cardona, Kuscevic e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Moisés), Hércules e Pochettino (Pedro Augusto); Yago Pikachu (Lucas Sasha), Breno Lopes (Renato Kayzer) e Lucero (Machuca). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Adriano Martins, Luiz Felipe (Maguinho) e Alix Vinícius; Roni (Lucas Kal), Rhaldney (Gustavo Companharo), Baralhas (Alejo Cruz) e Guilherme Romão; Janderson (Yony Gonzáles) e Hurtado. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Pochettino, aos 22, e Roni, aos 44 minutos do primeiro tempo; Alix Vinícius (contra), aos 16, e Renato Kayzer, aos 28 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Hércules e Breno Lopes (Fortaleza); Janderson, Rhaldney e Luiz Felipe (Atlético).

CARTÕES VERMELHOS - Hurtado (Atlético-GO) e Kuscevic (Fortaleza).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 430.558,00.

PÚBLICO - 30.822 presentes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).