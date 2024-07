LeBron James é escolhido para ser porta-bandeira dos EUA na abertura da Olimpíada

Lenda do basquete mundial, LeBron James foi escolhido pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos nesta segunda-feira para ser o porta-bandeira da delegação na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024, marcada para a sexta-feira. O astro da NBA é dono de três medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, em Londres-2012 e Pequim-2008.

"É uma honra incrível representar os Estados Unidos neste cenário global, especialmente num momento que pode unir o mundo inteiro. Para um garoto de Akron, essa responsabilidade significa tudo não só para mim, mas para minha família, para todas as crianças da minha cidade natal, para meus companheiros de equipe, para outros atletas olímpicos e tantas pessoas em todo o país com grandes aspirações. O esporte tem o poder de unir todos nós e tenho orgulho de fazer parte deste momento importante", disse o jogador do Los Angeles Lakers.

Prestes a disputar sua quarta Olimpíada da carreira, LeBron se torna o terceiro jogador de basquete a carregar a bandeira dos EUA na cerimônia de abertura, sendo o primeiro homem. Antes dele, Dawn Staley cumpriu a missão em Atenas-2004 e Sue Bird, nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021. A atleta mulher que vai acompanhar LeBron neste ano será anunciada na terça-feira.

LeBron havia sido indicado para o papel pela seleção americana de basquete, sob a liderança de Stephen Curry, outra estrela da NBA. "Entendemos o quanto é uma honra estar nessa posição e acho que toda a carreira de LeBron, dentro e fora das quadras, fala por si, já que ele é digno dessa honra", disse Curry, do Golden State Warriors, rival dos Lakers na NBA.

Aos 39 anos, LeBron é considerado uma lenda viva do basquete mundial. Ícone global da NBA, o astro foi campeão do maior importante campeonato de basquete do mundo por quatro vezes. Além disso, é o maior pontuador da história da liga e dono de uma série de recordes e marcas históricas na competição.

O jogador estreou em Jogos Olímpicos em Atenas-2004, quando levou a medalha de bronze. Depois se sagrou bicampeão olímpico nas edições de Pequim-2008 e Londres-2012. Ele esteve na cerimônia de abertura nas três competições. E ficou fora do Rio-2016 e de Tóquio, em 2021.